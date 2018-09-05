حمایت از ۸۰ ایده و طرح دانشجویی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سروش صادقنژاد رئیس اداره انجمنهای علمی و دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در نشست دبیران مجامع اتحادیه انجمنهای علمی و دانشجویی، گفت: لازم است دانشجویان ایرانی با علم روز دنیا در انجمنهای علمی و دانشجویی آشنا شوند و این مهم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سال ۸۳ با حمایت ویژه از انجمنهای علمی و دانشجویی به صورت جدی دنبال شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۷ انجمن علمی دانشجویی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با توجه به رشتهها و گرایشهای مختلف وجود دارد ضمن اینکه چهار انجمن علمی و دانشجویی بین رشتهای هم از سال گذشته در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تأسیس شده است.
رئیس اداره انجمنهای علمی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصریح کرد: این دانشگاه اولین دانشگاهی در ایران محسوب میشود که مجوز اداره انجمنهای علمی و دانشجویی را از وزارت علوم دریافت کرده است.
صادقنژاد با بیان اینکه در چهار بخش مختلف حمایتهای لازم از انجمنهای علمی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت میگیرد، اظهار داشت: بخش رویداد و مسابقات، بخش آموزش، بخش پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت و همچنین بخش روابط عمومی و نشریات این چهار بخش است.
وی گفت: از سال گذشته از ۸۰ ایده و طرح دانشجویی در انجمنهای علمی و دانشجویی حمایت کردهایم ضمن اینکه این انجمنها ارتباط خوبی با مراکز علم و رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر برقرار کردهاند.
رئیس اداره انجمنهای علمی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: در حال برنامهریزی برای تأسیس نسل دوم انجمنهای علمی و دانشجویی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستیم و برهمین اساس میکوشیم فارغالتحصیلان این دانشگاه را برای کمک به دانشگاه و دانشجویان در پلیتکنیک بازگردانیم.
وی تصریح کرد: باشگاه دانشآموزی دانشگاه پلیتکنیک تهران توجه ویژهای به دستاوردهای آنان داشته و ارتباط ویژهای را با خانوادههای آنان برقرار و از ایدههای آنها حمایت کردهایم.
صادقنژاد گفت: در چهار سال گذشته ۱۵ هزار دانشآموز از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کرده و با فعالیتهای این دانشگاه آشنا شدهاند و به دلیل همین ارتباط خوب بوده است که بعداز برگزاری هشت دوره جشنواره رباتیک دانشجویی موفق شدهایم مدرسه رباتیک دانشآموزی وابسته به دانشگاه صنعتی امیرکبیر را راهاندازی کنیم.
رئیس اداره انجمنهای علمی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان گفت: تاکنون سه نشست از اتحادیه انجمنهای علمی و دانشجویی سراسر کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شده و هفت عضو انجمنهای علمی و دانشجویی دانشگاه امیرکبیر موفق شدهاند به عنوان اعضای اصلی و علیالبدل این اتحادیه انتخاب شوند.
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