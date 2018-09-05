« کنگره بین المللی علوم و تکنولوژی نوین» گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واثقی رئیس دانشگاه نوشیروانی بابل صبح چهارشنبه در آیین افتتاح کنگره بین المللی علوم نوین با اشاره به اینکه دانشگاه نوشیروانی جزو دانشگاه های برتر کشور به شمار می رود اظهار داشت: علاقمندی به رشد و ترقی در کمتر دانشگاهی به چشم می خورد و کسب رتبه برتر نشات گرفته از یک برنامه راهبردی ۵ ساله و۱۰ ساله در دانشگاه نوشیروانی است.

وی افزود: برگزاری این کنفرانس محصول حمایت و توسعه علمی وپژوهشی در این دانشگاه بوده و سال گذشته نیز ۲۰ سمینار در این دانشگاه برگزار شده است.

رئیس دانشگاه نوشیروانی بابل، ظرفیت بالای اساتید و دانشجویان نخبه را از جمله ظرفیتهای موجود در دانشگاه نوشیروانی برشمرد و اظهار داشت: دانشگاه های ایران با جهشی بسیار بزرگ در بیست سال گذشته در صدر دانشگاه های منطقه قرار گرفتند و ایران اکنون در رتبه ۱۶ علمی قرار دارد.

واثقی ادامه داد: میزان مقالات برتر دانشمندان ایران سالانه رشد خوبی دارد و ۷۹ درصد مقالات ایران مقالات اصیل هستند و شاخص کیفیت هم افزایش پیدا کرده است.

رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گفت: این دانشگاه امروز با شش دانشکده و گروه های پژوهشی متعدد با سرعت، رشد علمی را طی می کند و ۲۰۰ عضو هیئت علمی دارد که ۱۹ نفر در مرتبه استادی،۴۰ نفر در مرتبه دانشیاری و بقیه در مرتبه استادیاری مشغول به خدمت هستند..