پنجشنبه ها با «کارت زرد» رادیو صبا همراه شوید

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه زنده «کارت زرد» با دستمایه قرار دادن موضوعات متنوع ورزشی، اخبار، رویدادها و حواشی ورزشی فضای شاد و مفرحی را به مدت ۹۰ دقیقه برای مخاطبان فراهم می کند.

سجاد کلبادی نژاد تهیه کننده این برنامه درباره نحوه پرداختن به موضوعات ورزشی در قالب طنز گفت: مقوله ورزش به خودی خود پر از هیجان و انرژی است. ما در برنامه «کارت زرد» سعی می کنیم با بهره گیری از طنز و آمیختن آن با موضوعات روز و اصطلاحات حوزه ورزش دقایق شاد و هیجان انگیزی را برای مخاطبان ایجاد کنیم. به همین منظور با الهام از ورزش فوتبال که ۹۰ دقیقه است موضوعات را در هر برنامه به ۲ نیمه ۴۵ دقیقه ای تقسیم کردیم و به آن ها با نگاهی طنز می پردازیم.

وی با اشاره به همراهی خوب مخاطبان از طریق پیامک و تماس تلفنی در حین پخش برنامه بیان کرد: پیام‎های مخاطبان که متناسب با موضوعات برنامه ارسال می شود بسیار جالب و خلاقانه است و این نشان می دهد که مردم طنز را دوست دارند و می خواهند برای لحظاتی هم که شده با دور شدن از وقایع جدی و مشکلات زندگی همراه رادیو صبا بخندند و شاد باشند.

برنامه «کارت زرد» به تهیه کنندگی سجاد کلبادی نژاد و با اجرای آرمان غفاریان، علیرضا دیلمی و معصومه عزیزمحمدی روزهای پنجشنبه ساعت ۱۸ به مدت ۹۰ دقیقه به صورت زنده روی موج اف ام ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.