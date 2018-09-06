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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۳۹

با رویکرد طنز و موضوعات ورزشی؛

پنجشنبه ها با «کارت زرد» رادیو صبا همراه شوید

پنجشنبه ها با «کارت زرد» رادیو صبا همراه شوید

برنامه زنده «کارت زرد» با رویکرد طنز و موضوعات ورزشی روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ روی آنتن می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه زنده «کارت زرد» با دستمایه قرار دادن موضوعات متنوع ورزشی، اخبار، رویدادها و حواشی ورزشی فضای شاد و مفرحی را به مدت ۹۰ دقیقه برای مخاطبان فراهم می کند.

سجاد کلبادی نژاد تهیه کننده این برنامه درباره نحوه پرداختن به موضوعات ورزشی در قالب طنز گفت: مقوله ورزش به خودی خود پر از هیجان و انرژی است. ما در برنامه «کارت زرد» سعی می کنیم با بهره گیری از طنز و آمیختن آن با موضوعات روز و اصطلاحات حوزه ورزش دقایق شاد و هیجان انگیزی را برای مخاطبان ایجاد کنیم. به همین منظور با الهام از ورزش فوتبال که ۹۰ دقیقه است موضوعات را در هر برنامه به ۲ نیمه ۴۵ دقیقه ای تقسیم کردیم و به آن ها با نگاهی طنز می پردازیم.

وی با اشاره به همراهی خوب مخاطبان از طریق پیامک و تماس تلفنی در حین پخش برنامه بیان کرد: پیام‎های مخاطبان که متناسب با موضوعات برنامه ارسال می شود بسیار جالب و خلاقانه است و این نشان می دهد که مردم طنز را دوست دارند و می خواهند برای لحظاتی هم که شده با دور شدن از وقایع جدی و مشکلات زندگی همراه رادیو صبا بخندند و شاد باشند.

برنامه «کارت زرد» به تهیه کنندگی سجاد کلبادی نژاد و با اجرای آرمان غفاریان، علیرضا دیلمی و معصومه عزیزمحمدی روزهای پنجشنبه ساعت ۱۸ به مدت ۹۰ دقیقه به صورت زنده روی موج اف ام ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.

کد مطلب 4395082
عطیه موذن

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