مسئولان بانک مرکزی را برای توضیح به خبرگان دعوت کردیم اما نیامدند

آیت‌الله عبدالمحمود عبداللهی رئیس کمیسیون سیاسی، اقتصادی مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از مسائل مهم نظام و جامعه، مسائل معیشتی و اقتصادی است، اظهار داشت: مجلس خبرگان بر خود تکلیف می‌داند تا مسائل کلان جامعه را پیگیری کرده و برای حل آن ها، مطالبه و پیشنهاد داشته باشد.

وی افزود: مقام معظم رهبری بحث مطالبه گری خبرگان را مطرح کردند؛ در همین باره، در کمیسیون سیاسی اقتصادی خبرگان این مسئله بارها طرح شد تا در اجلاسیه از سران قوا دعوت کنیم؛ البته رئیس‌جمهور بهانه کردند اما مانع نبود که دو رئیس قوه دیگر را دعوت نکنیم.

آیت‌الله عبداللهی درباره جلسه با روسای قوای مقننه و قضاییه اظهار داشت: اعضای خبرگان مسائلی که مطرح کردند، دغدغه های جامعه بود و این اظهار نظرات گاهی جنبه استفساری دارد و برای روشن شدن خود اعضاست و بخشی هم به این ارتباط پیدا می کند که مسئولان توضیح دهند چه اقدامی انجام داده اند تا مردم در جریان کارها قرار بگیرند.

وی تاکید کرد: پیش از اجلاسیه، در همین راستا در کمیسیون سیاسی اقتصادی هم دادستان کل کشور را دعوت کرده بودیم. از مسئولان بانک مرکزی دعوت شده بود اما به کمیسیون اقتصادی سیاسی خبرگان نیامدند اما کارشناسان اقتصادی آمدند و مسائل را تشریح کردند.