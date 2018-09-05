وقوع آتش سوزی در یک واحد مسکونی در مسکن مهر رشت/۲ نفر مصدوم شدند

شهرام مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: طی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی انفجار در یکی از ساختمان های مسکن مهر از سه ایستگاه شش خودروی اطفای حریق با ۲۲ نفر مأمور آتش نشان به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی با بیان اینکه با حضور در منطقه شاهد آتش سوزی در طبقه چهارم یک ساختمان ۵ طبقه بودیم، افزود: علت حادثه و انفجار نشت گاز بود.
معاونت عملیات سازمان آتش نشانی رشت در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه در این حادثه دو نفر از ساکنین دچار مصدومیت شدید شدند، گفت: مصدومان توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
وی با بیان اینکه در این آتش سوزی دو واحد مسکونی در این طبقه دچار آسیب شد، خاطرنشان کرد: براثر این حادثه دیوارهای این واحدهای مسکونی به طور کامل تخریب شد.
نظر شما