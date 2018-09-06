باید عملاً به سمت عملگرایی و واقع گرایی پیش برویم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز در کنگره حزب مردم سالاری اظهار داشت: نابسامانی اقتصادی منجر به نابسامانی اجتماعی می شود؛ بنابراین باید مواظبت بیشتری کنیم و عملا اصلاح طلبان باید خود را در وضعیت مناسب تری قرار دهند.



وی افزود: در کنار اصلاح طلبی و اصولگرایی، اعتدال مطرح است؛ البته نباید این گونه در نظر بگیریم که اعتدال، حرکت میان اصلاح طلبی و اصولگرایی است.



هاشمی تصریح کرد: باید تعریف ویژه ای از اعتدال در نظر بگیریم و نقاط مشترک اعتدال با اصلاح طلبی و حتی اصولگرایی را ببینیم تا بتوانیم همگرایی اجتماعی ایجاد و از معضلات عبور کنیم.



وی گفت: آنچه می تواند ما را در این حالت کمک کند، شعار نیست بلکه باید عملا به سمت عملگرایی و واقع گرایی پیش برویم؛ باید به این واقع گرایی و عملگرایی، در سیستم حکومتی از بالا تا پایین، پرداخته شود. اگر همه به این واقعیت پی نبریم، قطعا دچار مشکل می شویم.