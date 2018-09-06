رحمانی فضلی درگذشت کارآفرین برتر کشور را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمانی فضلی وزیر کشور در پیامی درگذشت کارآفرین برتر کشور و صنعتگر خیّر استان آذربایجان شرقی را تسلیت گفت.
متن پیام عبدالرضا رحمانی فضلی به این شرح است:
انا لله و انا الیه راجعون
ضایعه درگذشت کارآفرین برتر کشور و صنعتگر خیّر استان آذربایجان شرقی جناب آقای مهندس سیدرضا مقیمی اصل مایه تأسف و تأثر عمیق اینجانب شد.
آن مرحوم دهها سال در عرصه تولید و کارآفرینی شب و روز تلاش کرد و سرانجام در همین راه و در سنگر تولید بر اثر حادثه به دیدار حق شتافت.
مرحوم مهندس مقیمی همزمان با تولید و کارآفرینی عمری را در فعالیتهای خیریه و امور عامالمنفعه سپری کرد و در کنار اقدامات گرانقدر و اثرگذار در بخش صنعت و تولید، باقیات صالحات ارزشمندی از خود در عرصه نیکوکاری و رسیدگی به محرومان و نیازمندان و آزادی زندانیان بدهکار به یادگار گذاشت که این ویژگی خصلت پسندیده عموم مردان صنعت و تجارت خطه آذربایجان است.
اینجانب با کمال تأسف و تأثر فقدان این تلاشگر حوزه تولید و صنعت را به خانواده محترم ایشان و کارگران زحمتکش واحدهای تولیدی صنعتی مهر اصل، مردم قدرشناس تبریز و آذربایجان شرقی و جامعه صنعت و کارآفرینی آن دیار صمیمانه تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان برای آن فقید سعید رحمت و علو درجات و برای بازماندگان و دوستداران ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.
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