اجلاس پیرغلامان حسینی در ایستگاه اختتامیه

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه مراسم اختتامیه شانزدهمین اجلاس «پیرغلامان و خادمان حسینی» به میزبانی لرستان و در باغ گلستان خرم آباد برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، قائم مقام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، استاندار لرستان، استاندار یزد، مداحان داخلی و خارجی و ... در این مراسم حضور داشتند.

در این مراسم، از تمبر یادبود شانزدهمین اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی و سبک سنتی عزاداری مردم لرستان با عنوان جایگاه ولایت رونمایی شد.

تجلیل از زاکرین و مداحان امام حسین(ع) و تجلیل از دو خانواد شهید مدافع حرم «ماشاءالله شمسه» و «قدرت الله عبدیان» از برنامه های آیین اختتامیه شانزدهمین اجلاس «پیرغلامان و خادمان حسینی» در لرستان بود.