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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۲۲:۵۳

شامگاه پنجشنبه صورت گرفت؛

اجلاس پیرغلامان حسینی در ایستگاه اختتامیه

اجلاس پیرغلامان حسینی در ایستگاه اختتامیه

خرم‌آباد- مراسم اختتامیه شانزدهمین اجلاس «پیر غلامان و خادمان حسینی» در لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه مراسم اختتامیه شانزدهمین اجلاس «پیرغلامان و خادمان حسینی» به میزبانی لرستان و در باغ گلستان خرم آباد برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، قائم مقام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، استاندار لرستان، استاندار یزد، مداحان داخلی و خارجی و ... در این مراسم حضور داشتند.

در این مراسم،  از تمبر یادبود شانزدهمین اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی و سبک سنتی عزاداری مردم لرستان با عنوان جایگاه ولایت رونمایی شد.

تجلیل از زاکرین و مداحان امام حسین(ع) و تجلیل از دو خانواد شهید مدافع حرم «ماشاءالله شمسه» و «قدرت الله عبدیان» از برنامه های آیین اختتامیه شانزدهمین اجلاس «پیرغلامان و خادمان حسینی» در لرستان بود.

کد مطلب 4396142

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