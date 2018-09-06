بیانیه نشست روسیه ­ترکیه و ایران نهایی شد/کمیته تبادل تشکیل میشود

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از صدا و سیما، صادق حسین جابری انصاری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه سومین نشست سه جانبه روسیه، ­ترکیه و ایران درباره سوریه فردا شنبه در تهران برگزار می‌شود، افزود: این نشست در زمانی برگزار می‌شود که بخش‌های عمده‌ای از خاک سوریه از وجود تروریست‌ها و نیروهای مسلح متعدد پاک شده است و حضور تروریست‌ها فقط در استان "ادلب" سوریه باقی مانده است و از این نظر نشست تهران اهمیت دارد.



وی ادامه داد: همچنین این اجلاس در هنگامی برگزار می‌شود که سیاست‌های یکجانبه گرایانه آمریکا، هر سه کشور شرکت کننده در این اجلاس را هدف گرفته و تحریم کرده است به همین علت اجلاس فردا از اهمیت خاصی برخوردار است.



جابری انصاری با بیان اینکه اجلاس تهران از نظر موضوعات مرتبط با سوریه، سندی را در پی خواهد داشت که به عنوان بیانیه پایانی این نشست است، افزود: در گفتگوهایی که هیئت‌های سه کشور در سطح نمایندگان ارشد در تهران داشتند، این سند نهایی شد و در صورت تایید روسای­ جمهوری این سه کشور به عنوان سند اجلاس تهران منتشر خواهد شد.



وی گفت: این سند تقریبا همه موضوعات فعلی مرتبط با تحولات سوریه و تلاش‌هایی که در روند آستانه و صلح سوریه تاکنون توسط سه کشور ایران، روسیه و ترکیه انجام شده را در بر خواهد داشت.



دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی، تاکید بر ادامه رویارویی با تروریسم، بازگشت آوارگان و تاکید بر ضروت ساماندهی آن‌ها وهمچنین موضوع بازداشت شدگان و مفقودان جنگ سوریه را از موضوعات مطرح در این سند بیان و اضافه کرد: کمیته خاصی را برای رسیدگی به این موضوع و تسهیل تبادل به نام " کمیته تبادل" ایجاد کردیم.



جابری انصاری افزود: روسای سه کشور شرکت کننده در نشست تهران، مجموعه تحولات جاری از فاصله نشست قبلی تا این نشست و افق آینده تحولات و همکاری‌های سه کشور را بررسی و نتایج آن را اعلام خواهند کرد.



وی گفت: هدف مذاکرات روند آستانه، پایان بحران سوریه است و تا زمانی که این بحران کاملاً به پایان نرسد این مذاکرات و همکاری سه جانبه ادامه خواهد یافت.



جابری انصاری گفت:: یکی از کارهایی که در این روند انجام شد ایجاد مناطق کاهش تنش در مناطق تمرکز عمده جمعیتی سوریه بود و این موضوع موجب کاهش تلفات انسانی شد.



وی افزود: البته اعلام این مناطق کاهش تنش به هیچ وجه به معنی توقف رویارویی با تروریست‌ها نبوده است.



دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی با اشاره به اینکه منطقه "ادلب" تنها منطقه باقی مانده خارج از حاکمیت دولت سوریه است، گفت: در پی این هستیم که این منطقه از طریق راه حلی مبتنی بر نوعی توافق، تحت سلطه و حاکمیت دولت سوریه قرار گیرد.



وی ادامه داد: در پی این هستیم چند اصل اساسی و راه حل ادلب مورد توجه قرار گیرد از جمله اینکه تکلیف تروریست‌های این منطقه باید روشن شود. این منطقه اکنون مرکز تمرکز نیروهای جبهه النصره است که از سوی همه کشورهای جهان و در قطعنامه‌های بین المللی به عنوان گروه ترویستی شناخته شده اند و رویا رویی با آن‌ها از عملیات مشروع است اصل دوم این است که ادلب جزئی از خاک سوریه است و باید مانند بقیه نقاط این کشور تحت حاکمیت دولت مرکزی قرار گیرد و ادامه این شرایط تبعات و توالی فاسدی در تجزیه این کشور خواهد داشت که یکی از خط قرمزهای ماست.



جابری انصاری افزود: در کنار این دو اصل، اصل سوم که بسیار برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد، بعد انسانی موضوع است که به علت حضور دو تا سه میلیون سوری در این منطقه است که هرگونه راه حل در ارتباط با ادلب باید در برگیرنده این بعد انسانی باشد.



وی اضافه کرد: با رایزنی‌ها با طرف‌های مختلف در پی ایجاد ترتیبی هستیم که در عین اعاده حاکمیت سوریه به منطقه ادلب، بعد انسانی مورد توجه باشد و در صورت لزوم از سوی دولت سوریه برای نیروهایی که صلح می‌پذیرند، عفو اعلام شود و بین گروه‌های مسلح و گروه‌های تروریستی شناخته شده، تفکیک ایجاد شود و برخورد یکسان با آن‌ها صورت نگیرد.