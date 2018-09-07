تغییر و تحول فرهنگی در کردستان در حال شکل گیری است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ کامکار در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان کردستان در سنندج با بیان اینکه گروه های موسیقی بسیار خوبی در این استان تشکیل شده اند، اظهار داشت: این گروه ها بسیار تحسین برانگیز و پرتکنیک موسیقی می نوازند و اجرای این ملودی ها و سازهای پیچیده بسیار تعجب آور است و قطعاتی اجرا می شود که در سطح بین المللی است.

وی اجرای اجرای ارکستر فیلارمونیک سنندج را نسبت به شرایط و امکانات شهر تحسین‌ برانگیز عنوان کرد و افزود: نسبت به امکاناتی که در این شهر وجود دارد ارکستر فیلارمونیک سنندج حتی از ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی ایران هم بهتر است و گروهی مانند گروه دف نوازی بسیار جذاب و با تکنیک و شگفت انگیز موسیقی را به اجرا می گذارند و ملودی و ریتم های پیچیده و جدید آنها برای من لذت بخش است.

عضو شورای عالی خانه موسیقی ایران با بیان اینکه امروز دیدم که کودکان و نوجوانان کردستانی ساز ترمبون و هورن را که از سخت ترین و پیچیده ترین سازهای ارکستر هستند را بسیار خوب اجرا می کردند، ادامه داد: همینکه کودکی سازی سخت و پیچیده می زند جای خوشحالی و مایه افتخار است که در زادگاهم همچین افرادی وجود دارند و شهر سنندج در واقع با این شرایط و هنرمندانی که دارد شهر هنر ایران زمین است.

کامکار خواستار کمک مسئولان و دست اندرکاران کردستان به رشد بیشتر موسیقی در این استان شد و یادآور شد: باید کاری کرد که موسیقی ثمره بیشتری دهد و همچنین ارکست کودکان سنندج بتواند از لحاظ محتوایی موفق تر عمل کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هنرمند باید دارای شخصیت هنری باشد و فقط داشتن تبحر در یک ساز و یا خوش صدا بودن، ملاک هنرمند بودن نیست، گفت: در تاریخ موسیقی ما هنرمندانی هستند که علیرغم داشتن سواد موسیقی و صدای خوب با توجه به اینکه شخصیت هنری ندارند و کارهایی انجام می دهند که نباید انجام دهند، از نظر شخص بنده هنرمند نیست.

عضو شورای عالی خانه موسیقی ایران افزود: در حال حاضر در سطح تهران بیش از ۵۰۰ آموزشگاه آزاد موسیقی و در سنندج نیز چندین آموزشگاه داریم که تنها از نظر کمیت در حال فعالیت هستند و از نظر کیفیت به هنر موسیقی ما کمکی نکرده اند.

کامکار با اشاره به اینکه اجرای یک اثر هنری واقعی هزینه های بسیار بالایی دارد، اظهارداشت: متاسفانه به همین دلیل هر روز شاهد اجرای کارهای بسیار ضعیفی هستیم و در کمال تعجب همین افراد هر چند مدت یکبار نیز کنسرت برگزار می کنند.

وی علت موفق بودن هنرمندانی که با وجود اجرای کارهای ضعیف همواره دیده می شوند را مقوله شنیداری در بحث موسیقی عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه یک قطعه زیاد تکرار می شود و رسانه ملی و رادیو نیز از این کارها حمایت می کنند گوش مردم به آنها عادت کرده و نتیجه آن فراگیر شدن موسیقی ضعیف بسیاری از خواننده های امروزی است.

عضو شورای عالی خانه موسیقی ایران با انتقاد از افزایش کنسرت گروه های موسیقی بی کیفیت، یادآور شد: باید رادیو و تلویزیون و متولیان امر کمک کنند که موسیقی خوب به مردم ارائه شود تا شاهد یک رنسانس در حوزه موسیقی کشور در آینده ای نزدیک باشیم.