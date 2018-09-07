اسماعیل دمیرچی پیشکسوت صنعت چاپ و نشر درگذشت

محسن دمیرچی فرزند زنده‌یاد اسماعیل دمیرچی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: پدر من مدتی بیمار بود و هفته گذشته او را به بیمارستان آتیه منتقل کردیم که چند روزی آنجا بستری بود و در نهایت پزشک معالج ایشان دستور ترخیص ایشان را داد تا در منزل استراحت کنند. اما بعد از 24 ساعت به یکباره حال‌شان بد شد و فوراً از طریق اورژانس به بیمارستان شهید رجایی منتقل شد و متاسفانه بر اثر عارضه قلبی صبح امروز بدرود حیات گفت.

وی همچنین درباره مکان و زمان برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری این چهره نامی صنعت چاپ کشور گفت: در همین چند ساعت گذذشته، از طریق اتحادیه لیتوگرافان هماهنگی لازم با وزارت ارشاد برای خاکسپاری پیکر پدرم در قطعه نام‌آوران انجام شد و به احتمال زیاد این مراسم فردا شنبه برگزار خواهد شد.

زنده‌یاد دمیرچی در سال ۱۳۱۲ در تهران به دنیا آمد. او از سال ۱۳۳۱ به کار در چاپخانه‌های مختلف، از جمله چاپخانه‌های علمی، تابان، بانک ملی و روزنامه اطلاعات پرداخت. در کنار کار، توجه او به صورت جدی به حوزه آموزش صنعت چاپ جلب شد و آرام آرام کارگاه‌هایی را برای آموزش هنرجویان این صنعت، کلید زد.

اسماعیل دمیرچی در طول خدمت سربازی به جهت داشتن تجربه و تخصص در چاپخانه ارتش مشغول به کار شد و سپس در سال ۱۳۳۹ در اولین مدرسه چاپ و حروفچینی زنده‌یاد مرتضی نوریانی استخدام شد.

تأسیس و راه‌اندازی مراکز آموزش و مشاوره در کارگاه‌های چاپ و نیز موزه صنعت چاپ ایران، از مهمترین اقدامات زنده‌یاد دمیرچی بشمار می‌آید. البته ایده زنده‌یاد دمیرچی برای راه‌اندازی موزه صنعت چاپ هنوز تحقق پیدا نکرده و اگرچه چند سال قبل به همت رئیس وقت کتابخانه مجلس راه‌اندازی شد، اما در دوره بعد این موزه رهاسازی شد و دستگاه‌های قدیمی که وی تهیه کرده بود، به حیاط کتابخانه مجلس ریخته شد.

کتاب «آشنایی با صنعت چاپ» دمیرچی در دوره بیست و یکم جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، عنوان «برگزیده» را برای او به ارمغان آورد. کتابهای آشنایی با صنعت چاپ، تاریخ چاپ سنگی، گفتگو با قبیله چاپ، هویت‌های پایدار، مرتضی نوریانی، آزمون‌های خاکستر شده و یادداشت‌های جاافتاده از آثار زنده یاد دمیرچی هستند. از اسماعیل دمیرچی همچنین ده‌ها مقاله تخصصی در مجلات حوزه صنعت چاپ، منتشر شده است.

از کتاب «تاریخ چاپ سنگی» او به عنوان اولین کتابی که دقیقا به موضوع چاپ سنگی می‌پردازد، یاد می‌شود.

آخرین اثر مکتوب زنده‌یاد دمیرچی کتاب یادداشت‌های جاافتاده بود که وی در آن بیشرین اهتمام خود را در راه‌اندازی موزه صنعت چاپ به نمایش گذاشت. تمام پیگیری‌ها، مکاتبات و اقدامات وی برای راه‌اندازی موزه چاپ در این کتاب، ثبت شده است.

اخیراً و در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت چاپ، از «اسماعیل دمیرچی» در کنار «علیرضا سحاب» به عنوان «چهره‌های شاخص و شایسته تقدیر»، تجلیل به عمل آمد که البته زنده‌یاد دمیرچی به دلیل بیماری در این مراسم حضور نداشت که لوح تقدیر خود را دریافت کند.

در پی درگذشت این چهره نامی صنعت چاپ کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی این ضایعه را به اهالی این صنعت و خانواده زنده‌یاد دمیرچی تسلیت گفت.

متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت چهره خدوم و پیشکسوت صنعت چاپ مرحوم دمیرچی، موجب تاسف و تاثر عمیق گردید. مرحوم دمیرچی در کنار اثرگذاری و خدمات شایسته در صنعت چاپ از تواضع، ادب و متانتی برخوردار بود که همگان او را به اخلاق مداری و نیک سیرتی می‌شناختند. ضمن عرض تسلیت فقدان آن عزیز از خداوند متعال علو درجات برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای بازماندگان محترم خواستارم.