حوری قویمی مدیر گالری ایوان درباره ممنوعیت حضور کودکان در گالری‌ها به خبرنگار مهر گفت: من معتقد به ممنوعیت حضور کودکان زیر ۱۰ سال در گالری ایوان هستم به ویژه برای افتتاحیه نمایشگاه‌هایمان که تعداد بازدیدکنندگان زیاد است، ورود کودکان زیر ۱۰ سال را ممنوع کرده‌ام.

وی تصریح کرد: روز افتتاحیه یک نمایشگاه به دلیل حضور جمعیت زیاد، نگهداری و کنترل کودکان زیر ۱۰ سال غیرممکن است و باید جای هنرمند و گالری دار بود تا در این مورد قضاوت کرد.

قویمی با تاکید بر اینکه گالری تفریح‌گاه نیست، بیان کرد: کسی که می خواهد واقعا آثار هنری ببیند، نمی‌تواند با کودک خردسالش برای تماشای آثار هنری به گالری بیاید و به نظر من بهتر است وقتش را تنظیم کند تا زمانی که کودک همراهش نیست به گالری بیاید چون برای تماشای یک اثر هنری، فکر و تمرکز لازم است و همزمان نمی شود هم کودک را کنترل و هم اثر هنری تماشا کرد.

وی خاطرنشان کرد: در گالری ایوان شاهد یک اتفاق برای کودکی بودم که از پله های گالری سقوط کرد که مسئولیت این نوع حوادث برای من قابل قبول نیست. حتی ممکن است کودک با اسباب بازی در دستش به کار هنری آسیب وارد کند و چون گالری دار مسئول آثار هنری به نمایش درآمده در گالری است، نمی‌تواند برای هر کار هنری نگهبان بگذارد.

این گالری دار با تاکید بر اینکه با بالاتر رفتن سن بچه ها امکان بهره مندی آنها از فضاهای هنری بیشتر فراهم می شود، اظهار کرد: کودکان از سنین بالاتر دیگر رفتار کودکانه ندارند و نسبت به آثار هنری فهم و درک دارند و می توانند به گالری بیایند و به این محیط عادت کنند تا به هنر علاقمند شوند.

وی در پایان در پاسخ به اینکه آیا ممنوعیت حضور کودکان در گالری ایوان فقط در روزهای افتتاحیه است یا خیر، گفت: روزهای بازدید نمایشگاه ها چون خلوت تر است کودکان زیر ۱۰ سال بیشتر قابل کنترل خواهند بود ولی به هر حال معتقد به حضور کودکان در این سنین در فضای هنری گالری ها نیستم، همچنان که در کشورهای دیگر نیز هیچوقت شاهد حضور کودکان در گالری ها نبودم.