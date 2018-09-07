به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله ۱۲۰ روز مانده تا شروع فوتبال جام ملتهای آسیا به میزبانی امارات، کنفدراسیون فوتبال آسیا فراخوانی را منتشر کرده است تا مردم کشورهای حاضر در این دوره از بازی ها بتوانند شعار تیم ملی خود را برای درج روی اتوبوسشان انتخاب کنند.

فرصت انتخاب این شعار از امروز تا ۳۰ سپتامبر (۸ مهرماه) است و هواداران می توانند شعار دلخواه خود را از طریق فیس بوک، اینستاگرام و توییتر کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه کنند. این شعارها بعد از بررسی به تعداد محدودتری می رسد و در نهایت یک شعار انتخاب شده روی اتوبوس تیم های ملی در جام ملتهای آسیا درج می شود.

شعار کلی جام ملتها «کنار هم قرار دادن آسیا» است و هواداران این فرصت را دارند که شعار دلخواه خود را برای تیم های ملی خود انتخاب کنند. این شعار نباید بیش از ۱۲ کلمه انگلیسی باشد و باید هیجان، ماهیت و روح تیم ها را در خود داشته باشد. جزئیات بیشتر این شعار در این لینک به زبان انگلیسی در دسترس است.