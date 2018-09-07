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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۰۸

حق بیرانوند است که کل باشگاه نفت را بگیرد!

حق بیرانوند است که کل باشگاه نفت را بگیرد!

یکی از سهامداران باشگاه نفت تهران با انتقاد از وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال به خاطر وضعیت این تیم، گفت: علیرضا بیرانوند حق دارد که کل باشگاه نفت را بخواهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن تاجیک درباره آخرین وضعیت تیم فوتبال نفت تهران و اینکه در حال حاضر مسئولیت این تیم با چه کسی است؟ گفت: این سئوال را باید وزیر ورزش، رئیس اداره کل ورزش و جوانان و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جواب بدهند که چرا تیم نفت را به اینجا رساندند!

وی افزود: با آن همه زحمت تیم نفت را به جایگاهی رسانده بودیم که سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرد ولی این تیم را نابود کردند.

سهامدار باشگاه نفت در خصوص اینکه وکیل علیرضا بیرانوند به خاطر مطالبات این دروازه بان خواهان کل باشگاه نفت شده است، گفت: این حق بیرانوند و دیگر بازیکنان است. آنها طلب دارند.

کد مطلب 4396482

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