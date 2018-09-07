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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۵۴

نماینده آیت الله سیستانی:

بصره از مشکلات عمیق بسیاری رنج می برد

بصره از مشکلات عمیق بسیاری رنج می برد

نماینده آیت الله سیستانی در سخنانی پس از دیدار با خانواده های قربانیان اعتراضات اخیر استان بصره اظهار داشت که این استان از مشکلات عمیق بسیاری رنج می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، احمد الصافی نماینده مرجعیت عراق امروز پس از حضور در بصره و دیدار با خانواده های قربانیان اعتراضات اخیر این استان در ویدئویی به بیان مشکلات بصره و نتایج سفر خود پرداخت.

وی اظهار داشت: شهروندان عراقی دیگر نمی توانند صبر داشته باشند. بصره نیازمند کارهای زیادی است و از مشکلات عمیق بسیاری نیز رنج می برد. زیرساخت ها فرسوده و نیاز به اراده واقعی برای ساخت آنها از سوی دولت دارد.

وی با اعلام اینکه فساد به طرز وحشتناکی در بصره افزایش داشته است تاکید کرد: اگر اراده ای جدی وجود دارد دولت باید برای حل و فصل مشکلات شتاب کند.

تظاهرات ساکنان استان بصره عراق در اعتراض به اوضاع بد خدمات رسانی طی روزهای اخیر تشدید شد و معترضان در واکنش به کشته و زخمی شدن شماری از معترضین، ساختمان استانداری را به آتش کشیدند. این تظاهرات چندین کشته و دهها زخمی برجای گذاشته است.

کد مطلب 4396527

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