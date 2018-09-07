بصره از مشکلات عمیق بسیاری رنج می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، احمد الصافی نماینده مرجعیت عراق امروز پس از حضور در بصره و دیدار با خانواده های قربانیان اعتراضات اخیر این استان در ویدئویی به بیان مشکلات بصره و نتایج سفر خود پرداخت.

وی اظهار داشت: شهروندان عراقی دیگر نمی توانند صبر داشته باشند. بصره نیازمند کارهای زیادی است و از مشکلات عمیق بسیاری نیز رنج می برد. زیرساخت ها فرسوده و نیاز به اراده واقعی برای ساخت آنها از سوی دولت دارد.

وی با اعلام اینکه فساد به طرز وحشتناکی در بصره افزایش داشته است تاکید کرد: اگر اراده ای جدی وجود دارد دولت باید برای حل و فصل مشکلات شتاب کند.

تظاهرات ساکنان استان بصره عراق در اعتراض به اوضاع بد خدمات رسانی طی روزهای اخیر تشدید شد و معترضان در واکنش به کشته و زخمی شدن شماری از معترضین، ساختمان استانداری را به آتش کشیدند. این تظاهرات چندین کشته و دهها زخمی برجای گذاشته است.