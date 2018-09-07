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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۲۸

اعلام برنامه تیم ملی فوتبال تا بازی با ازبکستان

اعلام برنامه تیم ملی فوتبال تا بازی با ازبکستان

برنامه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران تا بازی تدارکاتی با ازبکستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، برنامه های تیم ملی فوتبال طی هفته آینده و تا پایان برگزاری دیدار برابر ازبکستان اعلام شد

شنبه ۱۷-۰۶-۹۷
تمرین تیم ملی از ساعت ۱۷:۳۰ در محل ساختمان پک واقع در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار می شود. پیش از شروع تمرین و از ساعت ۱۷:۰۰ و در سالن کنفرانس مرکز ملی فوتبال سه نفر از بازیکنان با اصحاب رسانه به گفتگو خواهند پرداخت.20 دقیقه ابتدایی تمرین تیم ملی برای رسانه ها باز بوده و ایشان می توانند با حضور در ساختمان پک گزارشات خبری خود را تهیه کنند. لذا رسانه های گروهی که علاقه مند به حضور در کنفرانس مطبوعاتی و تهیه گزارش هستند می بایست از ساعت ۱۶:۴۵ دقیقه در محل سالن کنفرانس مرکز ملی فوتبال حضور داشته باشند.

یکشنبه ۱۸-۰۶-۹۷
تمرینات تیم ملی در روز یکشنبه از ساعت ۱۰ صبح و در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. پیش از شروع تمرینات و از ساعت ۹:۴۵ و در محل ورزشگاه آزادی و پیش از شروع تمرینات، سه بازیکن با حضور در استادیوم آزادی پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهند بود. ۲۰ دقیقه ابتدایی تمرین روز شنبه برای اصحاب رسانه باز است و با توجه به توضیحات فوق مربوط به روز یکشنبه اصحاب رسانه می بایست از ساعت ۹:۳۰ در محل ورزشگاه آزادی حضور داشته باشند. تیم ملی بعدازظهر روز یکشنبه تهران را به مقصد تاشکند برای برگزاری دیداری تدارکاتی ترک خواهد کرد.

دوشنبه ۱۹-۰۶-۹۷
بنا بر هماهنگی های به عمل آمده، تیم ملی در عصر روز دوشنبه و از ساعت ۱۹ آخرین تمرین خود را در ورزشگاه بنیادکار ازبکستان که محل دیدار دو تیم است برگزار می کند

سه شنبه ۲۰-۰۶-۹۷
 دیدار تیم های ملی ایران و ازبکستان ساعت ۲۰ و در ورزشگاه بنیادکار برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4396550

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