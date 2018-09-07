اعلام برنامه تیم ملی فوتبال تا بازی با ازبکستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، برنامه های تیم ملی فوتبال طی هفته آینده و تا پایان برگزاری دیدار برابر ازبکستان اعلام شد

شنبه ۱۷-۰۶-۹۷

تمرین تیم ملی از ساعت ۱۷:۳۰ در محل ساختمان پک واقع در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار می شود. پیش از شروع تمرین و از ساعت ۱۷:۰۰ و در سالن کنفرانس مرکز ملی فوتبال سه نفر از بازیکنان با اصحاب رسانه به گفتگو خواهند پرداخت.20 دقیقه ابتدایی تمرین تیم ملی برای رسانه ها باز بوده و ایشان می توانند با حضور در ساختمان پک گزارشات خبری خود را تهیه کنند. لذا رسانه های گروهی که علاقه مند به حضور در کنفرانس مطبوعاتی و تهیه گزارش هستند می بایست از ساعت ۱۶:۴۵ دقیقه در محل سالن کنفرانس مرکز ملی فوتبال حضور داشته باشند.

یکشنبه ۱۸-۰۶-۹۷

تمرینات تیم ملی در روز یکشنبه از ساعت ۱۰ صبح و در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. پیش از شروع تمرینات و از ساعت ۹:۴۵ و در محل ورزشگاه آزادی و پیش از شروع تمرینات، سه بازیکن با حضور در استادیوم آزادی پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهند بود. ۲۰ دقیقه ابتدایی تمرین روز شنبه برای اصحاب رسانه باز است و با توجه به توضیحات فوق مربوط به روز یکشنبه اصحاب رسانه می بایست از ساعت ۹:۳۰ در محل ورزشگاه آزادی حضور داشته باشند. تیم ملی بعدازظهر روز یکشنبه تهران را به مقصد تاشکند برای برگزاری دیداری تدارکاتی ترک خواهد کرد.

دوشنبه ۱۹-۰۶-۹۷

بنا بر هماهنگی های به عمل آمده، تیم ملی در عصر روز دوشنبه و از ساعت ۱۹ آخرین تمرین خود را در ورزشگاه بنیادکار ازبکستان که محل دیدار دو تیم است برگزار می کند

سه شنبه ۲۰-۰۶-۹۷

دیدار تیم های ملی ایران و ازبکستان ساعت ۲۰ و در ورزشگاه بنیادکار برگزار خواهد شد.