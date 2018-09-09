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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۲۴

در گفتگو با مهر؛

محسن هاشمی: شورای شهر تهران برنامه حمایتی برای سرخابی‎ها ندارد

محسن هاشمی: شورای شهر تهران برنامه حمایتی برای سرخابی‎ها ندارد

به گفته رئیس شورای اسلامی شهر تهران، این شورا برنامه حمایتی ویژه‎ای برای دو باشگاه پرسپولیس و استقلال ندارد و تاکنون در این مورد بررسی خاصی هم صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به درخواست شورای شهر تهران در سال ۹۰ - ۸۹  استادیوم امام رضا (ع)  و در سال ۹۲ - ۹۱  استادیوم شهید کاظمی ساخته شد تا به عنوان ورزشگاه اختصاصی استقلال و پرسپولیس در اختیار این دو باشگاه قرار بگیرد.

 بر اساس و طبق قرعه‌کشی که دو سال پیش با حضور هیات مدیره سرخابی ها در محل وزارت ورزش و دفتر معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای این وزارتخانه انجام شد،  ورزشگاه امام رضا (ع) در منطقه ۱۸ در اختیار باشگاه استقلال قرار گرفت و ورزشگاه شهید کاظمی در منطقه ۱۵ نیز به باشگاه پرسپولیس تعلق گرفت.

بعد از آن شورای شهر تهران و شهرداری تهران برنامه جدید دیگری برای کمک به دو سرخابی ارائه نکردند اما همچنان این سوال مطرح است که آیا «برنامه ویژه ای برای حمایت از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال و کمک به آماده سازی بهتر آنها در دستور کار این دو نهاد است؟»

محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی  شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش گفت: واقعیت این است که من نشنیده ام برنامه ای در این زمینه داشته باشیم. 

وی ادامه داد: البته تعداد باشگاه ها زیاد است اما اطلاعی ندارم که به صورت ویژه برای دو باشگاه پرسپولیس و استقلال برنامه ای وجود داشته باشد. 

«این احتمال وجود دارد که با توجه به اهمیت جایگاه پرسپولس و استقلال در ورزش و فوتبال کشور، برنامه حمایتی خاصی از طرف شورای شهر برای این دو باشگاه ارائه شود؟»، هاشمی در پاسخ به این پرسش گفت: روی این موضوع تا به حال فکر نکرده ایم. اگر هم برنامه ای باشد من از آن بی اطلاعم.

کد مطلب 4397252
زینب حاجی حسینی

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