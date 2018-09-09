به گزارش خبرنگار مهر، بنا به درخواست شورای شهر تهران در سال ۹۰ - ۸۹ استادیوم امام رضا (ع) و در سال ۹۲ - ۹۱ استادیوم شهید کاظمی ساخته شد تا به عنوان ورزشگاه اختصاصی استقلال و پرسپولیس در اختیار این دو باشگاه قرار بگیرد.

بر اساس و طبق قرعه‌کشی که دو سال پیش با حضور هیات مدیره سرخابی ها در محل وزارت ورزش و دفتر معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای این وزارتخانه انجام شد، ورزشگاه امام رضا (ع) در منطقه ۱۸ در اختیار باشگاه استقلال قرار گرفت و ورزشگاه شهید کاظمی در منطقه ۱۵ نیز به باشگاه پرسپولیس تعلق گرفت.

بعد از آن شورای شهر تهران و شهرداری تهران برنامه جدید دیگری برای کمک به دو سرخابی ارائه نکردند اما همچنان این سوال مطرح است که آیا «برنامه ویژه ای برای حمایت از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال و کمک به آماده سازی بهتر آنها در دستور کار این دو نهاد است؟»

محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش گفت: واقعیت این است که من نشنیده ام برنامه ای در این زمینه داشته باشیم.

وی ادامه داد: البته تعداد باشگاه ها زیاد است اما اطلاعی ندارم که به صورت ویژه برای دو باشگاه پرسپولیس و استقلال برنامه ای وجود داشته باشد.

«این احتمال وجود دارد که با توجه به اهمیت جایگاه پرسپولس و استقلال در ورزش و فوتبال کشور، برنامه حمایتی خاصی از طرف شورای شهر برای این دو باشگاه ارائه شود؟»، هاشمی در پاسخ به این پرسش گفت: روی این موضوع تا به حال فکر نکرده ایم. اگر هم برنامه ای باشد من از آن بی اطلاعم.