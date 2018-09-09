هافبک پرسپولیس بازی با نساجی را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، بشار رسن به دلیل حضور در اردوی تیم ملی فوتبال عراق برای بازی با کویت در تمرینات پرسپولیس حضور ندارد.

از این رو هافبک سرخپوشان پایتخت که در نبود فرشاد احمدزاده، محسن مسلمان و وحید امیری تبدیل به یکی از بازیکنان ثابت ترکیب پرسپولیس در فصل جاری رقابت های لیگ‌برتر شده است نمی تواند در دیدار هفته جاری با نساجی مازندران بازی کند.

رسن در فاصله دو روز مانده به بازی پرسپولیس در هفته ششم به تهران می رسد. کادرفنی پرسپولیس تصمیم دارد به رسن استراحت دهد تا هافبک طراح پرسپولیس با آمادگی هرچه بیشتر در بازی برگشت مقابل الدحیل قطر به میدان برود.

تیم فوتبال پرسپولیس چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی با نساجی مازندران و دوشنبه هفته آینده، ۲۶ شهریورماه در همین ورزشگاه به مصاف الدحیل قطر می‌رود.