رسیدگی به امور شهروندان اولویت کار نیروی انتظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار فرامرز اخلاقی، در جلسه قرارگاه جهادی آموزش، اظهار کرد: دستاوردها و اثربخشی قرارگاه جهادی آموزش در ناجا بسیار مهم است.

وی افزود: ارتقاء دانش، مهارت و توانمندی کارکنان در انجام مأموریت‌های فردی و جمعی نیاز به یک عزم و اراده جدی داشت که در قرارگاه جهادی آموزش بر آن تأکید شده است.

سردار اخلاقی با تأکید بر اهتمام جدی فرماندهان و مدیران بر اجرای مصوبات قرارگاه جهادی آموزش، اظهار کرد: آموزش، بسترساز پویایی، پیشرفت، بالندگی و رشد سازمانی است.

وی تصریح کرد: تحقق اهداف این قرارگاه بستر را برای ارتقاء دانش، مهارت و توانمندی کارکنان در حوزه های مختلف از جمله تیراندازی، سلاح شناسی و ‌آمادگی جسمانی فراهم کرده و ضامن سلامت اداری و تعالی رفتار فردی و سازمانی خواهد بود.

معاون عملیات بازرسی کل ناجا با تأکید بر این که حضور فرماندهان و مسئولان انتظامی در محل اخذ آزمون های کارکنان موجب افزایش انگیزه نیروها است، خاطرنشان کرد: فرماندهان و مدیران، مسئول مستقیم آموزش زیر مجموعه خود هستند و امروزه عملکرد قرارگاه جهادی آموزش نقش بسزایی در انتصاب مسئولان دارد.

سردار اخلاقی ضمن با اهمیت شمردن ورزش و ضرورت تقویت آن در نیروی انتظامی، گفت: آمادگی جسمانی و ارتقاء ورزش‌های رزمی و دفاع شخصی از شاخصه های مهم پلیس در مقابله با جرایم و ناامنی است.

وی با اشاره به این که فرصت خدمت به مردم یک نعمت الهی است، تصریح کرد: عرصه کار پلیس، خدمت به مردم است و رسیدگی به امور شهروندان باید در اولویت کار نیروی انتظامی قرار گیرد.

معاون عملیات بازرسی کل ناجا در پایان با اشاره به این که، آموزش مستمر کارکنان از جمله عوامل موفقیت در ماموریت‌ها است، گفت: آموزش مناسب و مستمر موجب بهره وری سازمانی، کاهش هزینه ها و افزایش سرمایه های اجتماعی می شود بر همین اساس هدف ما باید ارتقاء توان رزمی و عملیاتی، دانش، مهارت و استانداردسازی رفتار کارکنان و رشد و تعالی فردی آن ها در مواجهه با مردم باشد.