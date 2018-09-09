به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک پاسارگاد، خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابطعمومی این بانک، ضمن اعلام این خبر گفت: بانکپاسارگاد در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود، بر خود لازم میداند با حمایت و تقدیر از نخبگان، بهعنوان سرمایههای ارزشمند کشور، زمینه را برای کاهش دغدغههای این عزیزان و ارتقاء سطح علمی و تجربی ایشان، آماده کند.
وی ادامه داد: در این راستا، بانکپاسارگاد به منظور ارج نهادن به تلاش و شایستگی نفرات برتر آزمون سراسری، برای یازدهمین سال متوالی، از این عزیزان تقدیر خواهد کرد. بر این اساس نفرات اول، دوم و سوم ۵ گروه آزمایشی، سهامدار این بانک خواهند شد. همچنین تا هر مقطعی که در داخل کشور ادامه تحصیل دهند، مبلغی به طور ماهانه به حساب این عزیزان واریز خواهد شد.
رفیعی خاطرنشان کرد: بانک پاسارگاد تقدیر از نخبگان کشور را از سال ۱۳۸۷ آغاز کردهاست و هماکنون برترینهای کنکور سراسری سالهای گذشته در مقاطع بالاتر نیز تحت حمایت این بانک هستند.
نظر شما