ایران می تواند به بهبود بازار دارویی لبنان کمک کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا اصغری در نشست خبری با رسانه‌های لبنان، اظهارداشت: سازمان غذا و داروی ایران مدیریت یک بازار ۲۰ میلیارد دلاری شامل دارو،‌ فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل‌، فراورده‌های آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی را بر عهده دارد.

وی از ایران به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده دارو در منطقه نام برد و افزود: ۹۶ درصد داروی موردنیاز خود را در داخل تولید می‌کنیم و ۴ درصد هم از طریق واردات تامین می‌شود. این میزان تولید داخلی، نه تنها یک رکورد منطقه ای بلکه یک رکورد جهانی است.

اصغری ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامی سرمایه‌گذاری زیادی در صنعت داروسازی و توسعه مراکز علم و فناوری دارویی در ایران انجام شده است.

به گفته وی، در طول تحریم‌های گذشته و دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، غالبا متکی به داروهایی بودیم که در داخل تولید می‌شدند.

وی با بیان این مطلب که بسیاری از داروهای جدیدی که در دنیا تولید می‌شود به فاصله فقط یک ماه در ایران قابل کپی‌برداری و ساخت است، افزود: صنعت نانوتکنولوژی و بایوتکنولوژی دارویی ایران نیز شرایط خوب و ویژه ای دارد و بیش از ۳۰ بازار صادراتی در این حوزه از جمله روسیه و...، داریم.

اصغری ادامه داد: ظرفیت ایجاد شده در صنعت داروسازی ایران بیش از چهار برابر نیاز فعلی است و بنابراین پتانسیل خوبی برای صادرات دارو داریم.

وی با بیان اینکه ایران تاکنون صادرات دارویی به لبنان نداشته است، افزود: داروسازی ایران می تواند به طرق مختلف به بهبود بازار دارویی لبنان، ارتقای دسترسی و کاهش هزینه های دارو در این کشور کمک کند.

رئیس سازمان غذا و دارو، گفت: می‌توانیم نیازهای دارویی لبنان را به یک دهم قیمتی که هم‌اکنون خریداری می‌کنند، تامین کنیم. می‌توانیم به توسعه علمی و صنعت داروسازی لبنان کمک کنیم .