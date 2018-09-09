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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۲۰

رئیس شورای شهر دزفول انتخاب شد

رئیس شورای شهر دزفول انتخاب شد

دزفول- سید مصطفی عظیمی فر به عنوان رئیس شورای شهر دزفول در سال دوم فعالیت این شورا انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت رئیسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر دزفول عصر امروز در حالی آغاز شد که سه نفر از اعضای شورا یعنی سیدمصطفی عظیمی فر، فرهادجاموسی و میرزاعلی آستی نامزد ریاست دومین سال از فعالیت شورای پنجم بودند.

در ادامه‌ پس از برگزاری انتخابات به صورت علنی، سیدمصطفی عظیمی فر با کسب پنج رای از ۹ رأی به عنوان رئیس شورای شهر دزفول در سال دوم فعالیت شورا انتخاب شد. فرهاد جاموسی نیز موفق به کسب سه رأی و میرزاعلی آستی نیز صاحب یک رأی شد. 

همچنین حمیدکلانتری به عنوان نائب رئیس شورای شهر دزفول، عزت اله حاجیوند رشیدی به عنوان سخنگوی شورا، تورج بختیاری به‌عنوان‌ خزانه دار و عظیم سرافراز به‌عنوان‌ منشی شورای شهر دزفول در دومین سال فعالیت انتخاب شدند. 

عظیم سرافراز ریاست این شورا را در سال نخست برعهده داشت.

کد مطلب 4398700

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