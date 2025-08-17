اعضای هیات رئیسه پنجمین سال فعالیت شورای شهر دزفول مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که صبح امروز یکشنبه در صحن علنی شورای شهر برگزار شد، سیدباقر موسوی فخر (رئیس پیشین) و محمدحسن پرآور برای ریاست شورا نامزد شدند که در نهایت محمد حسن پرآور با کسب پنج رأی در مقابل چهار رأی به عنوان رئیس پنجمین سال شورای شهر دزفول انتخاب شد.

در ادامه علیرضا زمانی راد و زهرا آدینه برای کسب عنوان نایب رئیسی شورای شهر نامزد شدند که سرانجام زهرا آدینه با کسب پنج رأی به عنوان نایب رئیس پنجمین سال شورای شهر دزفول انتخاب شد.

همچنین عادل دوایی فر به عنوان منشی، غلامعلی رسالتی به عنوان منشی و علیرضا مجدی نسب نیز با کسب پنج رأی در مقابل چهار رأی سفید به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر دزفول انتخاب شدند.

نشست قبلی شورای اسلامی شهر دزفول با دستور کار انتخابات هیئت رئیسه سال پنجم روز سه شنبه ۱۴ مرداد نیز برگزار شد اما این نشست علیرغم حضور رئیس شورای شهر تا ۴۵ دقیقه پس از زمان اعلام شده، به دلیل عدم حضور سایر اعضا لغو شد.

سال گذشته نیز انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر دزفول به علت اختلافات اعضا در چند مرحله به تعویق افتاد و حواشی فراوانی به دنبال داشت.