سینماداران نگران تامین تجهیزات نیستند/ اکران با پروژکتورهای لیزری

محمد قاصد اشرفی رییس انجمن سینماداران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی از اعتراضات مبنی‌بر نبود ابزار لازم برای تجهیز سالن‌های سینمایی به دلیل تحریم‌های پیش رو گفت: انجمن سینماداران نسبت به تامین نشدن تجهیزات سینمایی لازم برای اکران فیلم‌های سینمایی، احساس خطر کرد و با توجه با آغاز تحریم‌ها طی ماه‌های آینده، جلسه‌ای را با مجید مسچی مدیرعامل موسسه «سینما شهر» برگزار کرد تا هیات مدیره انجمن درباره مشکلات پیش رو صحبت کنند.

وی بیان کرد: مدیرعامل موسسه «سینماشهر» نسبت به نگرانی‌هایی که سینماداران درگیر آن بودند، تاکید کرد که در حال حاضر هیچ مشکلی وجود ندارد و موسسه «سینماشهر» برای تامین تجهیزات سینمایی تلاش خود را می‌کند و در این زمینه هیچ نگرانی وجود ندارد.

رییس انجمن سینماداران تاکید کرد: بخشی از نگرانی موجود تامین لامپ پروژکتور برای سالن‌های سینمایی است که البته اکثر سینماهای کشور در حال حاضر از پروژکتورهای لیزری استفاده می‌کنند که عمر مفید این سیستم‌ها بیشتر از پروژکتورهای لامپی و نزدیک به ۴ سال است.

وی ادامه داد: با توجه به حمایت مسئولان سینمایی و مدیرعامل موسسه «سینماشهر» امیدواریم در این زمینه با مشکلی مواجه نشویم.

قاصداشرفی در پایان با اشاره به اینکه تا امروز مشکلی در زمینه تامین تجهیزات سینمایی وجود نداشته است، گفت: اکثر سینماهای کشور از جمله پردیس‌های سینمایی به تازگی تجهیزات مورد نیاز خود را بروز کرده‌اند و در این زمینه هیچ مشکلی نداشته‌اند.