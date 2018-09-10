به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بیستمین کنگره بین‌المللی تازه‌های قلب و عروق قرار است در روزهای ۲۰ تا ۲۳ شهریور ماه در سالن همایش‌های بین‌المللی برج میلاد در تهران برگزار شود. آشنایی بیشتر جامعه پزشکان بصورت عام و متخصصان حوزه قلب و عروق بصورت خاص با جدیدترین پیشرفت‌های فناوری تشخیصی، یکی از اهداف سامسونگ برای حضور در این کنگره است.

سامسونگ سال‌هاست با طراحی و عرضه دستگاه‌های تشخیصی پیشرفته در حوزه‌های رادیولوژی، قلب و عروق و زنان و زایمان به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در عرصه تجهیزات پزشکی شناخته می شود.

در بازار تجهیزات پزشکی ایران و در میان متخصصان حوزه‌های مختلف پزشکی کشورمان نیز سامسونگ به عنوان نامی آشنا و قابل اعتماد شناخته می‌شود. حضور این شرکت در کنگره قلب و عروق نیز نشانه‌ای از تصمیم سامسونگ به تداوم و توسعه حضورش در بازار تجهیزات پزشکی ایران است.

بیستمین کنگره بین‌المللی تازه‌های قلب و عروق تهران علاوه بر مهمانان و سخنرانان خارجی از کشورهایی مانند انگلیس، ایتالیا، و فرانسه، پذیرای بیش از ۴۰۰۰ شرکت‌کننده جامعه پزشکی قلب و عروق کشور خواهد بود.

کمپانی سامسونگ از تمامی توان خود در طراحی و ساخت سیستم‌های پیشرفته پزشکی استفاده کرده و به عنوان کمپانی پیشرو در تکنولوژی IT و قطعات حساس الکترونیک و نرم افزار نگاه‌ها را در عرصه تکنولوژی پزشکی متوجه خود نموده است.

هدف سامسونگ تبدیل شدن به پیشرفته‌ترین و بزرگ‌ترین سازنده دستگاه‌های پزشکی تا سال ۲۰۲۰ است. سیستم‌های اکوکاردیوگرافی سامسونگ نیز از تکنولوژی‌های مدرن روز بهره می‌برد و عرصه‌های جدیدی را در زمینه اکوکاردیوگرافی به روی متخصصین گشوده است.

دستگاه پیشرفته اکوکاردیوگرافی HS70 درخشش نوین تکنولوژی سامسونگ در عرصه تجهیزات پزشکی است. این دستگاه با دارا بودن امکان انجام Stress Echo و استفاده از نرم‌افزار پیشرفته Strain + جهت بالا بردن دقت، و همچنین قابلیت Auto EF بر روی Strain+ یکی از محبوب‌ترین دستگاه‌های تشخیصی برای متخصصان محسوب می‌شود.

همچنین این دستگاه با استفاده از تکنولوژی سه بعدی تخصصی برای Fetal echo ورزولوشن بی‌نظیر در انجام اکو قلب کودکان، به عنوان سیستم فوق تخصصی قلب کودک و جنین معرفی شده و مورد استقبال متخصصین این حوزه قرار می‌گیرد.

دستگاه HS40 از دستگاه‌های سری HS سامسونگ است که در سال 2017 به بازار دستگاه‌های اکو قلب عرضه شد. ویژگی‌هایی همچون طراحی ارگونومیک و نرم‌افزارهای تخصصی بررسی قلب، HS40 را به عنوان دستگاهی قابل اعتماد نزد متخصصان معرفی کرده است.

و در نهایت می‌رسیم به HM70 که سیستمی پیشرفته در رده دستگاه‌های پرتابل بوده و امکانات و کیفیت تصویر بسیار عالی دستگاه آن را به یکی از کامل‌ترین، محبوب‌ترین و پر فروش‌ترین دستگاه‌های پرتابلEcho تبدیل کرده است.

در طول این کنگره شرکت‌کنندگان می‌توانند از دستگاه‌های تخصصی سامسونگ در غرفه این شرکت دیدن کنند. لازم به ذکر است شرکت «تکوین طب» نماینده انحصاری واردات، فروش و خدمات پس از فروش دستگاه‌های سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی سامسونگ در ایران است.

درباره شرکت سامسونگ الکترونیکس

سامسونگ الکترونیکس الهام‌بخش دنیا است و آینده را با ایده‌های نو و فناوری‌های خلاقانه و کاربردی اش شکل می‌دهد. حاصل خلاقیت و نوآوری بی‌وقفه سامسونگ، دگرگونی و ارائه تعریفی نوین در دنیای تلویزیون ها، گوشی‌های هوشمند، دستگاه‌های پوشیدنی، تبلت‌ها، دوربین‌ها، لوازم دیجیتال، تجهیزات پزشکی، سیستم‌های شبکه و قطعات نیمه‌رسانا و نمایشگرهای حرفه‌ای است.

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