ارز دولتی برای تامین ۱۵ قلم ضروری کامیونداران اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، شادمهر کاظم زاده با اشاره به نشست اخیر کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس برای بررسی مشکلات کامیون‌داران، گفت: این نشست با حضور نمایندگان تمام دستگاه ها از جمله سازمان تعزیرات، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، راهداری و نماینده صنف کامیونداران برگزار شد.

نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست و جلسات دیگر، تمام مسائل مرتبط با کامیون داران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی افزود: یکی از گله ها و مشکلات کامیونداران، توزیع نامناسب لاستیک بود که این مسئله موجب افزایش قیمت این محصول شد، از اینرو مقرر شد اقدامات مقتضی برای کاهش مشکلات کامیونداران در این حوزه صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد که در حوزه ثبت سفارش اقلام ضروری کامیونداران که حدود ۱۵ قلم است، اقدامات لازم را صورت دهد.

وی از برنامه وزارت صنعت برای تخصیص ارز دولتی برای تامین ۱۵ قلم ضروری کامیون داران خبر داد و افزود: سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز متعهد شد که با اقدامات سودجویانه افراد در احتکار اجناس و اقلام مورد نیاز کامیونداران برخورد کند.

کاظم زاده ادامه داد: از طرف دیگر در ماه گذشته به طور هفتگی، حدود ۶۰ هزار حلقه لاستیک برای تعادل قیمت ها، در بازار عرضه شد. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: یکی دیگر از مشکلات کامیونداران، تحویل سهمیه سوخت بر اساس پیمایش بود که مقرر شد که شرکت پخش و پالایش، نسبت به اصلاح سامانه مذکور اقدام کند.

رییس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس، از ارسال گزارش این کمیسیون درباره وضعیت و اقدامات صورت گرفته برای حل مشکلات کامیون داران به صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این گزارش، مجموعه ای از اقدامات، برنامه ها و مباحث مطروحه درباره مشکلات کامیونداران است که در هفته های آتی تقدیم هیات رییسه مجلس برای قرائت در صحن می شود.