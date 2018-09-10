هر که «تدبیر و امید» خواهد، تحمل بایدش!

مجله مهر : همین چند روز پیش بود که اظهارنظری عجیب از سوی وزیر بهداشت یک بار دیگر تیتر یک رسانه‌ها شد. سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت که ید طولایی در جملات قصار دارد، در مراسم افتتاح اورژانس هوایی در نیشابور گفته بود: «دولت، نه از باب غفلت بلکه از باب واقعیت مشکلات و تنگناهای خاص و زیادی دارد، فعلا مدیریت همین و وضعیت همین است، شما مردم رأی داده‌اید، رییس‌جمهوری و مجلس انتخاب کردید و آنان نیز وزیر و مدیر انتخاب کردند، پس بی‌خود اعصاب، روح و روان همدیگر را آزار ندهیم، فعلاً همین هستیم!»

قاضی‌زاده هاشمی این سخنان را در حالی بیان کرد که وضعیت معیشتی و اوضاع اقتصادی مردم در چندان ماه اخیر چندان تعریفی ندارد و طرح تحول سلامت به عنوان ویترین اصلی وزارت بهداشت، دچار چالش‌های در حوزه منابع شده که خروج از آن‌ها احتمالا چند سالی زمان می‌برد.

البته این اولین باری نبود که قاضی‌زاده هاشمی دهان به سخنان درشت گردانده و در گذشته نیز شاهد چنین رفتارهایی از جانب او بوده‌ایم. همین سال گذشته بود که وزیر بهداشت در جریان بازدیدی از شهرستان بدره در استان ایلام، ادبیات دور از شأنی را به کار برد و در حضور تعدادی از مردم استان که نسبت به کمبود امکانات پزشکی و درمانی در شهرستان به وزیر بهداشت گلایه کردند، خطاب به فرماندار بدره که بر گلایه‌های مردم صحه گذاشته بود گفت که «خیلی غلط کردی‌...! اگر من بگذارم یک روز دیگر اینجا کار کنی.» این ویدئو همان موقع نیز در رسانه‌های داخلی ‌منتشر شد و منجر به واکنش‌های زیادی از سوی کاربران فضای مجازی شد.

اگر چه این ویدیو در همان زمان نیز به سرعت از سوی روابط عمومی وزارت بهداشت تکذیب شد اما پس از جنجال های فراوان، اما بار دیگر مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت بر خلاف تکذیبیه قبلی‌اش اظهار کرد: «وزیر بهداشت پیش از ترک استان ایلام، در تماس تلفنی با فرماندار بدره از او بابت اتفاقات رخ داده عذرخواهی و دلجویی کرده است.»

اکنون نیز بعد از گذشت بیش از یک سال از آن واکنش‌های جنجالی؛ ویدیویی از قاضی زاده هاشمی منتشر شده که به مردم می‌گوید باید وضع موجود را تحمل کنید!

جالب است بدانید وزیر بهداشت در اسفندماه سال ۹۴ مقابل دوربین قرار گرفت و به همه مردم ایران گفت: «خواهش میکنم حضور پیدا کنید پای صندوق رای. باید به شعور مردم احترام بگذاریم.» اما اکنون که دولت مورد حمایت ایشان رای آورده خطاب به مردم می‌گوید: «همینی هست که هست. شما رای دادید بیخود اعصابتان را آزار ندید. »

در میان تکذیب‌ها و تاییدها و انتقادهایی که شد، یک سوال باقی می‌ماند و جای خالی مردم هستند، جای خالی مردم در معادلات سیاسی و بازی‌های رسانه‌ای و انتخاباتی کجاست؟ اگر چه کسی که گمان می‌کند بیشترین خدمات را از دوران مادها تا کنون داشته است؛ بدیهی است که امروز به جای عذرخواهی بابت تمام کم کاری‌هایش از مردم طلب کار شود که چرا رای دادید!؟