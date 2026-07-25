به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: دو روز در جنوب ایران با مردم و مجاهدانی هم صحبت و هم نفس بودم که همان شعارهایی را که ما از دور سر میدادیم، با اخلاص و در عمل زندگی میکنند.
وی در ادامه افزود: کاش فرصتی فراهم میشد تا فارغ ار تصویر پرهیاهویی که خبرها از جنوب ساختهاند، ساعتی در کنار این مردم مقاوم و مدافعان غیورش باشیم؛ آن وقت روشنتر میشد که بزرگترین سوغات این سفر، امید، آرامش و نیروی الهی است که تا مدتها در جان انسان باقی میماند.
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