به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: دو روز در جنوب ایران با مردم و مجاهدانی هم صحبت و هم نفس بودم که همان شعارهایی را که ما از دور سر می‌دادیم، با اخلاص و در عمل زندگی می‌کنند.

وی در ادامه افزود: کاش فرصتی فراهم می‌شد تا فارغ ار تصویر پرهیاهویی که خبرها از جنوب ساخته‌اند، ساعتی در کنار این مردم مقاوم و مدافعان غیورش باشیم؛ آن وقت روشن‌تر می‌شد که بزرگ‌ترین سوغات این سفر، امید، آرامش و نیروی الهی است که تا مدت‌ها در جان انسان باقی می‌ماند.