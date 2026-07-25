به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی فغانی اظهار کرد: در پی شکایات گسترده مردمی از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت و همچنین مراجعات حضوری به مدیریت امور دندانپزشکی معاونت درمان، گزارش‌هایی درباره فعالیت غیرمجاز این مرکز ارائه‌دهنده خدمات دندانپزشکی، زیبایی، بوتاکس و پوست و مو در منطقه وکیل‌آباد دریافت شد که بلافاصله در دستور کار بازرسی و رصد اطلاعاتی قرار گرفت.

مدیر امور دندانپزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: بررسی‌های میدانی و اطلاعاتی نشان داد ۶ نفر از اتباع خارجی، بدون داشتن مجوز قانونی یا صلاحیت حرفه‌ای در این مرکز اقدام به ارائه خدمات تخصصی در حوزه‌های دندانپزشکی، پزشکی، بوتاکس و پوست و مو می‌کنند که این افراد پیش از این نیز هشت مرتبه به دلیل مداخله غیرمجاز در امور درمانی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده بودند و محل فعالیت آن‌ها نیز بارها پلمب شده بود، اما پس از آزادی مجدد فعالیت غیرقانونی خود را از سر گرفته بودند.

وی بیان کرد: مرکز مزبور تنها یک ماه قبل نیز پلمب شده بود، اما متخلفان بار دیگر فعالیت خود را آغاز کردند و این بار نیز با هماهنگی پلیس اماکن برای سومین بار نیز پلمب شد و عوامل آن در اختیار مراجع قانونی و قضایی قرار گرفتند.

فغانی با تاکید بر ضرورت تشدید برخوردهای قانونی با مداخله‌گران سلامت افزود: وقتی یک گروه متخلف پس از هشت بار برخورد قانونی همچنان فعالیت غیرمجاز خود را ادامه می‌دهند، نشان می‌دهد که مجازات‌های فعلی بازدارندگی لازم را ندارد و لذا انتظار داریم مراجع قضایی با این افراد برخورد قاطع و بازدارنده داشته باشند تا سلامت مردم بیش از این در معرض تهدید قرار نگیرد.

مدیر امور دندانپزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه این مرکز فاقد حداقل استانداردهای بهداشتی بود، ادامه داد: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد اصول کنترل عفونت و استریلیزاسیون تجهیزات به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود و حتی ابزارهای مورد استفاده برای اقدامات تهاجمی از جمله کشیدن دندان، جراحی، ترمیم، کامپوزیت و ایمپلنت بدون استریل مناسب مورد استفاده قرار می‌گرفت که ادامه فعالیت چنین مراکزی می‌تواند سلامت مراجعان را با خطرات جدی از جمله انتقال بیماری‌های عفونی و بروز عوارض درمانی مواجه کند.

وی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان داد فردی که نام وی بر سر درب مرکز درج شده بود، هیچگونه مدرک دندانپزشکی نداشت، بخش عمده مراجعان نیز از طریق درج آگهی در فضای مجازی به‌ ویژه سایت دیوار، جذب این مجموعه شده بودند و هنگام بازرسی تعداد زیادی از افراد برای دریافت خدمات در محل حضور داشتند.

فغانی از شهروندان خواست پیش از دریافت هرگونه خدمات درمانی و زیبایی، از مجاز بودن مرکز و صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمت اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه سلامت، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا معاونت درمان این دانشگاه گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

مدیر امور دندانپزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: مردم نباید صرفاً تحت تأثیر تبلیغات فضای مجازی، قیمت‌های پایین، تصاویر منتشرشده یا شرایط پرداخت اقساطی قرار گیرند، زیرا سلامت افراد مهم‌ترین سرمایه آنان است و دریافت خدمات درمانی باید فقط در مراکز دارای مجوز و توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود.