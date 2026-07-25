به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قلندرشریف از آغاز به کار ستاد اربعین حسینی و دهه پایانی صفر در این کلانشهر خبر داد و اظهار کرد: هماکنون کاروانی متشکل از ۷۰ دستگاه اتوبوس و ۱۷۰ نیروی راننده و خدماتی در مرز چذابه مستقر هستند و تا پس از روز اربعین به جابجایی زائران پیاده خدمترسانی میکنند. کاروان نیروی انسانی شامل پاکبانها به همراه ماشینآلات خدمات شهری، آتشنشانی و مهپاش به نجف اعزام شدهاند و نظافت این شهر در ایام اربعین بر عهده همکاران شهرداری مشهد است. همچنین یک اکیپ کامل فرهنگی با برنامههای متنوع به نجف اعزام شده که امسال با توجه به جایگاه ویژه جبهه مقاومت، این برنامهها پررنگتر از سال گذشته دنبال خواهد شد.
شهردار مشهد با بیان اینکه ستاد اربعین مشهد با ستاد دهه آخر صفر این شهر در ارتباط است، افزود: خدمات شهری به صورت صددرصد پای کار هستند و این دو ستاد از روز اربعین تا دهه آخر صفر به صورت مستمر فعالیت خواهند داشت. مراسم دهه آخر صفر در خیابان امام رضا (ع) برگزار میشود و موکبهای متعددی در این مسیر و سطح شهر مستقر خواهند شد.
وی تصریح کرد: حمل و نقل عمومی شهری شامل مترو و اتوبوس در روزهای بیست و هشتم صفر و ایام منتهی به شهادت امام حسن عسکری (ع) و شهادت امام رضا (ع) رایگان است و خطوط مترو نیز تقویت شدهاند. همچنین در سه روز پایانی، خیابان امام رضا (ع) مسدود شده و امکان تردد خودرویی وجود نخواهد داشت.
قلندرشریف با اشاره به فعالیت ۹ کمیته در این ستاد از جمله کمیتههای حمل و نقل، فرهنگی، تکریم و مناطق، خاطرنشان کرد: ایستگاههای صلواتی و موکبها در سطح شهر و مسیرهای منتهی به حرم مطهر مستقر هستند و برنامههای آیینی متنوعی در نقاط مختلف شهر برگزار میشود. همچنین ایستگاههای استقبال از زائران در مبادی ورودی شهر، راهآهن و جادههای اصلی پیشبینی شده است.
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