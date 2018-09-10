به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکه های مختلف رادیویی با هدف تبیین ابعاد مختلف قیام عاشورا و همراهی با عزاداران حسینی، راهبردهای سه گانه محتوایی را اعم از نمایش، پخش سخنرانی های موجز، گفتگوهای معارفی، پخش مرثیه سرایی های مستند و مقتل خوانی پخش می کنند.

شبکه های رادیویی معاونت صدا در ماه محرم امسال با بیش از ۶۵ هزار دقیقه شامل ۲۲۵۲ برنامه در قالب ساختارهای گوناگون را روانه آنتن خواهند کرد که به برنامه های منتخب اشاره می شود:

رادیو ایران

شبکه رادیویی ایران با برنامه «غنچه سرخ» به پوشش و انعکاس مراسم شیرخوارگان حسینی در ساعت ۹ صبح جمعه ۲۳ شهریور خواهد پرداخت. این شبکه با بیش از ۲۰ عنوان برنامه مخاطبان رادیویی خود را در ماه محرم همراهی خواهد کرد.

رادیو فرهنگ

شبکه رادیویی فرهنگ در برنامه «برگ های روشن آینه» به بررسی کتاب شناسی محرم پرداخته و سعی می کند به ابعاد فرهنگ عاشورایی در آیینه افهام بپردازد.

رادیو قرآن

شبکه رادیویی قرآن با برنامه «بهره ای از کلام بزرگان» رأس ساعت ۱۸:۵۵ به پخش گزیده هایی از سخنرانی آیت الله ضیاء آبادی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر مبنی بر هدف از قیام امام حسین(ع) می پردازد.

رادیو جوان

شبکه رادیویی جوان با برنامه «بشنو از نی» به بازخوانی سیر تاریخی بروز و ظهور واقعه عاشورا پرداخته و می کوشد تا عبرت های عاشورایی را برای جوان امروز تبیین کند.

برنامه ای که از ساعت ۲۰ مخاطبان شبکه رادیویی جوان می توانند آن را از ۲۱ الی ۳۱ شهریور دنبال کنند.

رادیو معارف

شبکه رادیویی معارف برنامه «روضه» را از ساعت ۱۷:۳۰ روز ۱۷ تا ۲۹ روی آنتن خواهد برد برنامه ای که به مراسم های خانگی عزاداری، باید و نبایدهای آن، تحریفات شکلی و محتوایی اینگونه مجالس خواهد پرداخت.

رادیو تهران

شبکه رادیویی تهران با پخش برنامه «بین الحرمین» می کوشد تا با پخش قسمت هایی از اجرای تعزیه، خوانش شعر و روایات درباره عاشورا و تلفیق هنرمندانه آن با سخنرانی های مرحوم علامه جعفری به تبیین فرهنگ پیشرو عاشورایی در بین مخاطبان پایتخت نشین خود بپردازد.

تهرانی ها می توانند این برنامه را ساعت ۶:۳۰ روزهای ۲۸ و ۲۹ شهریور از گیرنده های خود دریافت کنند.

رادیو ورزش

شبکه رادیویی ورزش با برنامه «با گزارشگران» با انعکاس اخبار مراسم عزادارای امام حسین(ع) و پوشش حضور ورزشکاران در هیات های مذهبی رو به رو خواهید شد. این برنامه از ۲۰ تا ۲۴ شهریور ساعت ۲۳:۳۰ پخش خواهد شد.

رادیو سلامت

شنوندگان شبکه رادیویی سلامت در ایام محرم برنامه «کودک من» را ساعت ۱۶:۳۰ خواهند شنید که با انواع روش های برنامه سازی به انتقال آموزه های عاشورایی به فرزندان خواهد پرداخت.

رادیو گفتگو

شبکه رادیویی گفتگو با برنامه «عشق بدون مرز» از تاریخ ۲۰ تا ۳۱ شهریور، ساعت ۱۱ روی آنتن می رود و با بررسی آیین های عزاداری در کشورهای دیگر از طریق گفتگو با رایزنان فرهنگی ایران در این کشورها به گسترش فرهنگ عاشورایی اشاره خواهد کرد.

رادیو اقتصاد

شبکه رادیویی اقتصاد متناسب با مأموریت خود برنامه «نودو هشتی ها» را ساعت ۱۷ برای مخاطبان خود پخش خواهد کرد. برنامه ای که درس ها و آموزه های واقعه عاشورا در زندگی امروز اقتصادی را به بررسی خواهد گذاشت.

رادیو نمایش

شبکه رادیویی نمایش با اثر «هامون» در دهه اول محرم داستان هامون گاراژدار که سال ها برای ازدواج با پوران صبر کرده را روایت می کند. روایتی که با شعر کربلا آغاز می شود و حوادث را در پی دارد. این نمایش رادیویی از ساعت ۱۱:۲۵ در دهه اول محرم از این شبکه پخش خواهد شد.

رادیو پیام

شبکه رادیویی پیام به آداب و آیین و رسوم عزاداری در ماه محرم در اقصی نقاط ایران می پردازد که با تمهیدات شنیداری مخاطب را در حال و هوای محرم قرار می دهد.

رادیو صبا

شبکه رادیویی صبا با برنامه «سینما صبا» به بررسی فیلم های عاشورایی خواهد پرداخت و شنوندگان این برنامه می توانند ساعت ۲۴ شنونده این برنامه باشند.

رادیو محرم

برنامه های رادیو محرم به صورت ۲۴ ساعته روی موج FM ردیف ۹۵:۵ مگاهرتز و نیز روی گزیده های دیجیتال و از طریق اپلیکیشن ایران صدا قابل دریافت است که از دوشنبه ۱۹ شهریور کار خود را آغاز می کند.