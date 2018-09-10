مصوبات امروز کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح ساختار بانک مرکزی

سید ناصر موسوی‌لارگانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موارد مطرح شده در جلسه صبح امروز(دوشنبه) کمیسیون متبوع خود، اظهار داشت: در این جلسه ادامه بررسی طرح اصلاح قانون بانکداری اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مواد ۳۶ تا ۴۴ این طرح مورد بررسی و تصویب اعضای کمیسیون اقتصادی قرار گرفت، گفت: بر اساس یکی از مصوبات امروز، رئیس کل بانک مرکزی نماینده دولت در صندوق بین المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین المللی پول از طریق بانک مرکزی انجام می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه مطابق با ماده ۳۷ طرح اصلاح قانون بانکداری اسلامی، بانک مرکزی در موضوعات اقتصادی مشاور دولت است، تصریح کرد: بر این اساس دولت باید در تهیه پیش نویس قوانین، تصویب نامه ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی چون بودجه‌ریزی و استقراض، نظرات بانک مرکزی را در نظر گیرد.

موسوی‌لارگانی با اشاره به اینکه همچنین با نظر نمایندگان، بانک مرکزی تنها می تواند به دولت تنخواه با سررسید کمتر از شش ماه اعطا کند و کل تنخواه باید در همان سال بودجه ای تسویه شود، افزود: علاوه بر این قرار بر این شد که بانک مرکزی به عنوان نماینده مالی دولت، فروش ارز دولت و دستگاه های اجرایی را مدیریت کند.

وی بیان کرد: مطابق با یکی دیگر از مصوبات امروز کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی باید بدهی‌های خارجی کشور را مدیریت کند و برای تحقق این موضوع، شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند در صورت ایجاد تعهدات بین‌المللی، بلافاصله آخرین وضعیت را به بانک مرکزی اعلام کنند تا بدهی‌های ارزی کشور به طور دقیق مشخص شود.

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه همچنین دولت موظف شد که حساب‌های ریالی و ارزی خود و دستگاه‌های اجرایی داخل و خارج از کشور را نزد بانک مرکزی نگهداری کند، اظهار داشت: این طرح ۱۹۹ ماده دارد و به دنبال آن هستیم که در تعطیلات مجلس بررسی آن را به اتمام برسانیم.