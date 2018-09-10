به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا به کلاهبرداریهای جدید در فضای مجازی پرداخت و اظهار داشت: کوچکترین غفلت کاربران در فضای مجازی و کوتاهی در حفظ اطلاعات شخصی و کارتی میتواند عواقب جبرانناپذیری را رقم زند.
معاون اجتماعی پلیس فتا تصریح کرد: جرائم از سطح حوزه فیزیکی به سمت رایانهها و فضای مجازی کشیده شده و افراد کلاهبردار و سودجو این فضا را انتخاب کردهاند.
سرهنگ پاشایی با تأکید بر این مطلب که ۹۰ درصد از جرائم موجود در فضای مجازی توسط پلیس فتا کشف میشود، اعلام کرد: عدم آگاهی و شناخت کاربران باعث میشود تا افراد مورد کلاهبرداری قرار گیرند.
وی تصریح کرد: جدیدترین نوع کلاهبرداری در فضای مجازی در پشت مرزهای خاکی کشور با تبلیغات خاص در حال انجام است؛ یکسری اپلیکیشن تحت عنوان صیغهیاب، ماهواره جیبی و ... تبلیغ میشود که کاربران را تشویق به نصب این اپلیکیشنها میکند.
معاون اجتماعی پلیس فتا به بیان جزئیات بیشتری در این خصوص پرداخت و گفت: پس از نصب دریافت چند برنامه به بهانه آبونمان روزانه، هفتگی یا ماهانه برنامه قطع میشود و پول طلب میکنند، متأسفانه این مبلغ به صورت اینترنتی واریز میشود و از اینجاست که مشکل شروع میشود.
سرهنگ پاشایی اظهار داشت: هنگام پرداخت وجه، افراد به درگاههای جعلی بانکی هدایت میشوند که با سرقت اطلاعات کارت آنها نسبت به کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز اقدام میشود و این جدیدترین نوع کلاهبرداری است.
وی با تأکید بر این مطلب که باید رسیدهای بانکی پس از انجام عملیات بانکی معدوم شود، تصریح کرد: برای هرگونه تراکنش نیازمند اطلاعاتی از جمله نام، نامخانوادگی، تلفن و ... است که در فرمهای بانکی پر میشود؛ پس از پایان عملیات بیشتر افراد به جای معدوم کردن این رسیدها آنها را در پیشخوان بانک یا بیمارستان و ... رها میکنند و افراد سودجو و کلاهبردار با استفاده از آن اطلاعات اقدام به اخاذی میکنند.
این مقام پلیس فتا به اپلیکیشن رسیدساز پرداخت و گفت: اپلیکیشنی تحت عنوان رسیدسازهم متأسفانه در فضای مجازی کشور تبلیغ شده است که افراد سودجو آن را نصب کردهاند.
وی به تشریح عملکرد این اپلیکیشن پرداخت و گفت: از این طریق مراحل تراکنش بانکی را انجام میدهند اما باید گفت که از قبل طراحیها را کردهاند و رسید آماده شده است و در آخر ثبت میشودکه تراکنش با موفقیت انجام شده است در صورتی که پولی جابهجا نمیشود.
معاون اجتماعی پلیس فتا به عملکرد دوربین دستگاههای ایتیام اشاره و بیان داشت: در همه دستگاههای ایتیام دوربینهای عکاسی هوشمند طراحی شده و هنگام کار با این دستگاه سه فرم عکس از فرد گرفته میشود؛ اولین کسی که مقصر شناخته میشود و مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد فرد دارنده کارت است بنابر این به افراد توصیه میکنیم که هیچ وقت در قبال دریافت وجه نقد هیچگونه انتقال یا دریافتی از کارت شخص دیگر نداشته باشند.
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