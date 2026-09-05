ضرورت ارائه یک «بسته اقتصادی مشخص» برای شهرستان آبدانان

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی صبح شنبه در حاشیه سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به شهرستان آبدانان، با تأکید بر ضرورت تبدیل این سفر به یک نقطه عطف اقتصادی برای منطقه، خواستار اتخاذ تصمیمات اجرایی و ایجاد یک یادگار اقتصادی ماندگار برای مردم آبدانان شد.

وی با اشاره به روحیه مقاوم و مطالبه‌گر مردم آبدانان، بیان داشت: امروز ایلام علاوه بر رزم نظامی، نیازمند رزم اقتصادی است.

وی تأکید کرد: مسئولان باید با حضور میدانی و جدی، در راستای رفع مشکلات معیشتی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان این منطقه تلاش کنند.

نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس، نبود شغل را یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مراجعان به نمایندگان مجلس دانست و افزود: مردم آبدانان به دلیل پیشینه مقاومت و هویت ایرانی خود، شایسته توجهی ویژه هستند.» وی خواستار ایجاد یک واحد صنعتی عملیاتی در آبدانان شد که متناسب با مزیت‌های نسبی شهرستان باشد تا جوانان منطقه برای یافتن شغل سرگردان نباشند.

فلاحی همچنین بر ضرورت ارائه یک بسته اقتصادی مشخص برای استان و شهرستان آبدانان تأکید کرد و گفت: سفر وزیر صمت باید دارای آورده و نتیجه عملی برای مردم باشد و انتظار داریم یادگار اقتصادی مناسبی از این سفر برای آبدانان باقی بماند.

وی با اشاره به فاصله میان وعده‌ها و اقدامات عملی، خاطرنشان کرد: اعتماد مردم به مسئولان زمانی تقویت می‌شود که وعده‌ها به مرحله اجرا برسد.

نماینده ایلام ابراز امیدواری کرد: این سفر به تصمیمات عملیاتی و اقدامات ماندگار منجر شود و تأکید کرد مردم آبدانان انتظار دارند مسئولان به جای وعده، برای حل مشکلاتشان وارد میدان عمل شوند.