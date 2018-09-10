تعمیم برخی تخلفات به زوار عراقی مستلزم اعلام جرم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی پیشاپیش فرا رسیدن ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را تسلیت گفت و تصریح کرد: حقیقت این است که حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و اصحاب و یاران باوفای ایشان، یک حقیقت جاری در تاریخ و بلکه فوق تاریخ هستند؛ چنانکه حادثه عاشورا نیز صرفا یک حادثه تاریخی محض نبوده بلکه یک حقیقت جاری در طول زمان و فوق زمان بوده است.

رئیس دستگاه قضایی، فهم این حقیقت را برای کسانی که برداشتشان از انسان، یک موجود محدود در زمان و مکان و قریب به ماده است، دشوار دانست و افزود: اگر حقیقت انسان را یک حقیقت علوی بدانیم که براساس آن، بدن، پایین ترین مرحله وجودی آن است و عملی که از انسان صادر می شود، در عوالم دیگر باقی می ماند، آن وقت تصویر اینکه حقیقت نورانی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فوق تاریخ باشد، استبعادی نخواهد داشت.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه گریستن آسمان و زمین بر مصائب روز عاشورا، توهم نیست بلکه یک واقعیت در عالم باطن است، ادامه داد: آن حقیقتی که در مقابل اشقیا ایستاده بود، شخصی نبود که صرفا بدن وجسمش در صحنه کربلا باشد بلکه حقیقتی عظیم درباطن هستی بود.

رئیس قوه قضاییه افزود: باید بدانیم آنچه از عاشورا برای ما ترسیم می شود، به اندازه ای است که در گستره فهم ما قرار دارد و ما مکلفیم حقیقت جاری در عاشورا را بیشتر و بهتر درک کنیم. محرم، هم بستر ترقی و تعالی شخصی انسان با توجه به این حقایق و اقتراب به ساحت انوار ائمه هدی (ع) خصوصا حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و هم ظرفی برای انذار مومنین و ترقی و تعالی اجتماع.

آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: گریستن بر مصائب حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، موجب زدودن گناهان و تطهیر انسان می شود. از سوی دیگر، انسان باید امر به معروف و نهی از منکر کند. بر این اساس، فرهنگ عاشورا و معارف حادثه کربلا، بستری برای تعالی انسان در بعد شخصی و اجتماعی است.



رئیس قوه قضاییه، غایت حقیقی حرکت اباعبدالله الحسین (ع) را توحید محض دانست و با بیان اینکه توحید در کلمات ائمه معصومین (ع) موج می زند، خاطرنشان کرد: کلمات حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یارانش، تجلی توحید بود. سخنان آن حضرت که فرمودند «صبرا یا بنی الکرام» یا رضایت ایشان به رضای الهی یا این فرمایش ایشان به اصحاب که «انما تنتقلون من دار الی دار»، همگی ناظر به این حقیقت است که جان مایه حرکت امام حسین (ع) و یاران ایشان، توحید و تجلّیات آن بوده است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به دعای معروفی که معمولا در میلاد حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خوانده می شود و از آخرین مناجاتهای آن حضرت است، همه این کلمات نورانی را ظهور حق و رضایت به تقدیر الهی دانست، اللَّهُمَّ أَنْتَ مُتَعَالِی الْمَکَانِ عَظِیمُ الْجَبَرُوتِ شَدِیدُ الْمِحَالِ غَنِیٌّ عَنِ الْخَلاَئِقِ عَرِیضُ الْکِبْرِیَاءِ ... و با بیان اینکه این کلمات، راهنمای ما برای نحوه زندگی است، تصریح کرد: البته باید در کنار سخن گفتن از این حقیقت توحیدی، به آن عمل کرد. کلمه طیب یا همان اعتقادات صحیح، با عمل صالح به عالم بالا راه می یابد وگرنه حرف بی عمل در بازار حقایق، سودی ندارد، إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هر کس استواری بیشتری داشته باشد و امتحانات بیشتری را پس دهد، می تواند مدعی عمل به این سخنان باشد، اصحاب اباعبدالله الحسین (ع) را نمونه بارز این معنا دانست و گفت: کسانی که در مقابل آنان ایستادند، اصحاب جاه و حبّ دنیا بودند. اشقیایی بودند که بصیرت خود را از دست داده بودند و اصحاب امام حسین (ع) موحدان پاکباخته تسلیم حق بودندکه هر چه داشتند در مسیر حق به میدان آوردند. البته در این میان، هیچکس همانند شخص امام حسین (ع) از نظر روحی و جسمی مجروح نشد. آن حضرت هر چه داشت در راه حق داد و بنا به روایات، در روز عاشورا هر چه ضربه بر روح و جسم ایشان بیشتر می شد، صورتشان برافروخته تر و نورانی تر به انوار حق متعال می شد.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با تاکید بر ضرورت تلاش برای فهم هر چه بیشتر معارف عاشورا، اصل و غایت این معارف را «توحید» دانست و خاطرنشان کرد: ظهور عملی این معارف در اجتماع، ترویج معروف و انذار نسبت به منکرات است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز خط مواجهه موحّدان پاکباخته با ظالمان و اشقیا نیز همان خط و مسیر عاشوراست، افزود: باطن جرمهایی که امروز سلطه جهانی مرتکب می شود، همان خودخواهی ها و حب سلطه بر عالم است که در دشمنان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) وجود داشت. اینکه کشوری مثل آمریکا هر کس را باب میلش نباشد تهدید و تحریم کند و از قدرتی که به واسطه ثروت کشورهای جهان سوم به دست آورده علیه همان کشورها استفاده کند، همان تفکر و عملکردی است که در مقابل فرهنگ عاشورا قرار دارد.



آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: اگر خط جهاد و شهادت اباعبدالله الحسین (ع) را دنبال کنیم، سلطه گری از بین می رود. امروز می بینیم مسیر آن عده قلیلی که با اخلاص در راه حق تعالی تسلیم شدند چگونه هر روز بیش از گذشته قلوب بیشتری را جذب می کند؛ چنانکه در کل عالم، حرکتی مثل راهپیمایی اربعین نمی بینیم که بدون دخالت دولتها، چنین جمعیت عظیمی به عشق زیارت مضجع نورانی اباعبدالله و دیگر اهل بیت علیهم السلام حرکت کنند اما نصیب دشمنان ابا عبدالله الحسین (ع) چیزی جز لعن نیست و هیچکس از یزید خبیث به نیکی یاد نمی کند.

خطبا و مداحان، معارف دینی مردم را عمق ببخشند

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه عبرتهای عاشورا همچنان برای همه حق طلبان، جاری و قابل بهره مندی است، خط جهاد و شهادت را که ستون های فرهنگ عاشورا هستند، برای مقابله با سلطه جهانی عصر حاضر بهترین مسیر توصیف کرد و یادآور شد: از بستر ماه محرم باید برای تزکیه روح خود و همچنین پالایش جامعه از منکر و ترویج معروف استفاده کنیم.

خطبا، اهل منبر و مداحان نیز باید تلاش کنند که در این ایام، به معارف دینی مردم عمق ببخشند و احساس انس و محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام را تقویت کنند و به ویژه از بیان برخی سخنان بی اساس و آنچه که موجب ایجاد تفرقه در جامعه می شود، به طور جدی پرهیز کنند.

هیچگونه کسری از حیث توانایی واردات کالا نداریم

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایش های مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان، جنگ رسانه ای دشمن را امری بسیار قابل توجه دانست و گفت: دشمن در حال پیشبرد یک جنگ اقتصادی تمام عیار به پشتوانه جنگ رسانه ای است. امروز در کشور ما هیچگونه کسری از حیث توانایی واردات کالا وجود ندارد اما جنگ رسانه ای دشمن که برخی در داخل متاسفانه دانسته یا ندانسته با آن همراهی می کنند، موجب می شود برخی کاستیها برجسته شود و وضع بازار ارز یا کالا به گونه ای شود که در ماههای اخیر شاهد آن بودیم. البته لزوم به کارگیری تدبیرهای لازم برای جلوگیری از چنین شرایطی را انکار نمی کنیم اما به هر حال نباید از جنگ تمام عیار رسانه ای دشمن غفلت کنیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: مردم، مسئولان و نخبگان نباید به کشورهای سلطه مجال چنین تحرکاتی را بدهند. این کشورها، مساله رسانه و قدرت ناشی از آن را به خوبی شناخته اند و در هر کشوری که خواسته اند وضعیت رانابسامان کنند، از همین ابزار رسانه استفاده کرده اند؛ چنانکه در برخی کشورهای آمریکای لاتین با همین ابزارها، ملت هایی را که برای خود، دولت مستقل داشته اند به سلطه درآورده و دیکتاتورهایی را بر سر کار آورده اند.

دشمن در پی ایجاد تفرقه میان مردم ایران و عراق است

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت خنثی سازی توطئه های رسانه ای دشمن در حد مقدورات، به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: در ایام اخیر، با هدف تحریک مردم عزیزمان شایعه کردند که زائران عراقی در مشهد مقدس اقدام به برخی اعمال خلاف و دون شأن می کنند. از سوی دیگر شاهد راه افتادن فتنه هایی در بصره بودیم. آنها به وضوح در پی ایجاد تقابل میان مردم ایران و عراق و به ویژه در میان شیعیان هستند. مسئول حشد الشعبی عراق می گوید اسنادی معتبر وجود دارد مبنی بر اینکه کنسولگری آمریکا در بصره، در موضوع حمله به کنسولگری ایران در این شهر دخیل بوده است.

تعمیم برخی تخلفات به زوار عراقی مستلزم اعلام جرم است

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: ما باید در مقابل دشمنی که به آبروی زوار امام رضا (ع) هم رحم نمی کند، به هوش باشیم. همین چند هفته پیش که چنین مسائلی مطرح شد، بنده به دادستان محترم تهران گفتم که این شروع یک فتنه است و باید با رسانه هایی که این موضوع را برجسته می کنند و از این طریق به ایجاد تقابل میان مردم ایران و عراق می پردازند، برخورد شود. البته ممکن است چند نفری هم در گوشه ای تخلف کرده باشند که باید در جای خود رسیدگی شود اما برجسته کردن موضوع و تعمیم آن به زوار عراقی حضرت امام رضا (ع) توسط برخی رسانه ها مستلزم اعلام جرم دادستانی است. انسان متاسف می شود گویی اینان متوجه نمی شوند که خط فتنه دشمن چیست.

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به برخی مسائل سیاسی و اجتماعی دیگر از جمله بیانیه های مختلفی که به نام برخی افراد منتشر می شود، تصریح کرد: متاسفانه افرادی نیز در این میان آب به آسیاب دشمن می ریزند. خواصی که باطن امور را می فهمند باید توجه کنند که انسجام همه مردم و مسئولان، امروز یک فریضه است و ما در مقابل دشمنی قرار داریم که تمام ابزار خود را برای تحقق اهدافش به میدان آورده است. البته مردم و مسئولان ما تاکنون با سربلندی ایستاده اند و به حول و قوّه الهی تا به آخر خواهند ایستاد و دشمن غدّار را مجبور به عقب نشینی خواهند کرد اما باید بصیر بود. ممکن است سلائق افراد و گروه ها در داخل کشور مختلف باشد اما در مقابل دشمن باید ید واحده باشیم.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی جنجال ها در پی رسیدگی های قضایی نیز اظهار کرد: از همه قضات و مسئولانی که با استقامت ایستاده اند و به تعقیب مجرمان ادامه می دهند قدردانی می کنم زیرا تلاش این عزیزان باعث شده است همانطور که قول داده بودیم، با سرعت هر چه بیشتر در چارچوب شرع و قانون به پرونده ها رسیدگی شود.

رئیس قوه قضاییه افزود: آنچه در این میان باید یادآوری کنم این است که ما با امواج رسانه ای حرکت نمی کنیم و براساس قانون، شرع و عدالت به پرونده ها رسیدگی می کنیم؛ لذا از همه قضات و مسئولان قضایی خواسته ام که خدای ناکرده، توهین ها، افتراها و فتنه گریها باعث نشود که از خط "اعتدال و عدالت" خارج شوند.



برخی تصور میکردند اگر بست بنشینند، قوه قضاییه عقب نشینی می‌کند

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: مطمئنیم ادامه این خط، عنایات حق تعالی را مشمول حال ما خواهد کرد و قوه قضاییه نیز با عزم راسخ، در مقابل جریانهایی که از هیچ افترا، توهین و تخریبی فروگذار نکرده اند، محکم ایستاده است. برخی تصور می کردند اگر بست بنشینند، قوه قضاییه عقب نشینی می کند. بر همین اساس تلاش کردند امواجی درست کنند و کینه های شخصی خود را نسبت به مسئولان قضایی مطرح کنند. غافل از اینکه آنچه مسیر ما را روشن می کند، نه جنجالها و هیاهوهای رسانه ای بلکه موازین شرعی و قانونی است و در این راه، استوار ایستاده ایم.

رئیس قوه قضاییه افزود: متاسفانه این جریان، اقدامات خود را از مرحله تعقیب اولیه شروع کرد، در دادگاه به قاضی و دستگاه قضایی توهین کردند و هنوز هم با سخنرانی در این شهر و آن شهر به قوه قضاییه توهین می کنند. با این وجود به همه مسئولان قضایی و قضات توصیه اکید می کنم که مسیر خود را صرفا بر اساس شرع و قانون طی کنند زیرا ارتباطات ناسالم و کارهای خلاف و جرایم افراد، خود به خود برای مردم آشکارتر خواهد شد. در برخورد با مفاسد اقتصادی نیز با افرادی مواجهیم که از پوشش افراد متعدد استفاده می کردند تا نیات ناصحیح خود را پیش ببرند. قوه قضاییه در این عرصه نیز برخورد متناسب دارد و مردم عزیزمان ان شاءالله شاهد نتایج این برخوردها خواهند بود.



براساس این گزارش، ادامه بررسی «دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه» در راستای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه، در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت که مواردی از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی به جلسه آینده موکول شد.