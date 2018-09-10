هرکس توانمندی تجهیزاتی ما را باور ندارد می تواند بیاید و ببیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیردریادار حبیب‌الله سیاری رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در برنامه جهان سیاست گروه سیاسی رادیو ایران گفت: براساس قانون اساسی یکی ازماموریت های ارتش دفاع از تمامیت ارضی کشور است که این وظیفه را با اتکا به توانمندی های داخلی به خوبی انجام داده است.

وی بااشاره به تحریم های سنگین ۴۰ ساله علیه توان نظامی کشور افزود: امروز همه تجهیزات و مهمات در کشور تعمیر، نگهداری و حتی نوسازی می شود. به گونه ای که می توانیم مدعی باشیم در حوزه دفاعی به روی پای خود ایستاده ایم.

معاون هماهنگ کننده ارتش، ساخت جنگنده کوثر و رونمایی از آن را نمونه بارزی از این ادعا دانست وادامه داد: در حوزه های مختلف زمینی، هوایی، دریایی و پدافندی نه در ارتش بلکه درسطح کل نیروهای مسلح و صنایع وزارت دفاع و همچنین شرکت های دانش بنیان ظرفیت بسیار بزرگی به وجود آمده که نیازهای مارا تامین می کند.

وی بومی بودن تجهیزات نظامی را از امتیازات نیروهای مسلح ایران خوانده و گفت: این امتیاز موجب می شود که خودمان بتوانیم بسازیم، نگهداری کنیم و ایرادات تجهیزاتمان را مرتفع کنیم چرا که به تمام زوایای آن آگاهی داریم.

امیر دریادار سیاری گفت: در داخل خود ارتش هم استفاده از کارشناسان نظامی و دانش آموختگانی که دردانشگاه‌های ما تربیت می شوند که نمونه ای از آن در مراسم دیروز به نمایش درآمد، این ظرفیت به دست آمده، تا بتوانیم نیازهای دفاعی خود را در داخل تامین کنیم. همچنین بستر برای کسب مهارت های کافی برای بروزرسانی دانش و تجهیزات دفاعی متناسب با پیشرفت های روز دنیا برای ما مهیا شده است.

رئیس ستاد ارتش با اشاره به بی اعتمادی برخی به توانمندی های نظامی کشور و ایجاد شک و شبهه در آن گفت: بعضی وقت ها ما خودمان باور نداریم که می توانیم در داخل نیازهای دفاعی‌مان را تامین کنیم. برخی می گویند آنچه که شما ساخته اید، کپی است در حالی که مهم این است ما توانسته ایم بسازیم وتولید کنیم. که این ثمره نگاه جهادی حاکم در نیروهای مسلح است و امروز یک حرکت جهادی در درون آنها در این حوزه رخ داده است. این موضوع قابل دیدن است و هرکس که باور نمی کند می تواند بیاید و ببیند.

وی تاکید کرد: ما شعار می توانیم را بارها و بارها در ارتش به ما توانسته ایم تبدیل کرده ایم و امروز علاوه بر این می گوییم، پای آرمان‌های خود و نظام جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های امام راحل(ره) و مقام معظم رهبر(مدظله العالی) و ملت سرافراز ایران اسلامی ایستاده ایم.

امیردریادار سیاری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که نیروی دریایی در توسعه دیپلماسی دفاعی پیشگام است، گفت: البته بخش عمده حوزه دیپلماسی دفاعی بر دوش ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع است.

وی ادامه داد: با این حال در حوزه دیپلماسی دریایی به عنوان نمونه اکنون ناوگروه ۵۶ نداجا که درخلیج عدن و تنگه باب المندب مشغول فعالیت است و حضور موثری در اقیانوس آرام، دریای چین واقیانوس هند شمالی و جنوبی دارد، توانسته در زمینه دیپلماسی دفاعی ارتباطات بسیار خوبی با سایر کشورهای دنیا برقرار کند.

دریادار سیاری افزود: به لطف خدای متعال و همت آحاد فرماندهان و کارکنان مخلص ارتش، امروز در نیروی زمینی، پدافند هوایی و نیروی هوایی نیز برنامه ها و اقدامات بسیار امیدوار کننده‌ای در حوزه ارتقاء توان رزم و خودکفایی اجرا شده که مایه امیدواری مردم شریف کشورمان است.