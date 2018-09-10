برگزاری آخرین تمرین تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوشان کشورمان ساعت ۱۹ به وقت محلی آخرین تمرین آماده سازی خود را در ورزشگاه ملی این شهر زیر نظر کادر فنی برگزار کردند.

در ابتدای تمرین بازیکنان با ورود به ورزشگاه با فضای آن آشنا شده و پس از آن تمرینات خود را آغاز کردند.

پیش از شروع تمرین کارلوس کی روش با بازیکنان تیم ملی صحبت کرد و پس از آن بازیکنان تمرینات ابتدایی که شامل گرم کردن و تمرینات سرعتی بود را انجام دادند. در ادامه تمرینات شبیه سازی انجام شد و در پایان بازیکنان اقدام به زدن ضربات ایستگاهی به سمت دروازه کردند.

همه بازیکنان در تمرین امروز حضور داشتند و تنها روزبه چشمی تمرینات اختصاصی و ریکاوری خود را انجام داد.