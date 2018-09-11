افزایش هزینه عضویت در کتابخانه ملی منتفی شد

«غلامرضا امیرخانی» معاون کتابخانه ملی ایران در این باره به خبرنگار مهر گفت: تغییراتی در آئین‌نامه عضویت کتابخانه ملی پیشنهاد شده بود که در نهایت به تصویب نرسید و بر این اساس، سهم عضویتِ اعضا بدون تغییر باقی ماند و افزایشی پیدا نکرد.

این در حالی است که به گفته وی، سال‌هاست سهم عضویت یکساله اعضای در کتابخانه ملی ثابت و مبلغ ۳۰ هزار تومان است و این بار هم به رغم تعداد زیاد موافقان با افزایش این سهم، تغییری در مبلغ آن صورت نگرفت.

برابر اعلام، حداقل شرایط لازم تحصیلی برای عضویت در کتابخانه ملی، اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، سطح سه حوزه و نیز دکترای حرفه‌ای و کارشناسی ارشد پیوسته از ترم ۹ به بالا است.

همچنین افراد ذیل می‌توانند با حداقل مدرک پیش دانشگاهی (دیپلم قدیم) از خدمات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران استفاده کنند:

۱. پدیدآورندگان کتب و مقالات علمی و تخصصی که کتاب علمی ـ تخصصی تألیف کرده باشند و یا مقاله آنها در یکی از مجلات علمی با درجه ISI ٬ علمی ـ پژوهشی یا علمی ـ ترویجی چاپ شده باشد و یا در یکی از کنفرانس‌های بین المللی ارائه شده باشد. ۲. نخبگان ۳. مخترعان ۴. حافظان کل قرآن کریم ۵. اهدا کنندگان مجموعه‌های نفیس به سازمان اسناد و کتابخانه ملی و اعضاء درجه یک خانواده آنها ۶. دارندگان مدرک درجه یک ٬ دو و سه هنری با تأیید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۷. جانبازان و ایثارگران ۸. معلولین جسمی ـ حرکتی٬ نابینایان٬ کم‌بینایان و ناشنوایان ۹. قهرمانان ورزشی ملی و جهانی و ۱۰. بازنشستگان دولت.

در عین حال مطابق تبصره مربوط به آئین‌نامه عضویت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، اعضای درجه یک خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران هم می‌توانند با حداقل مدرک لیسانس از خدمات این سازمان بهره مند شوند.

چرا نمی‌توان از منابع موجود در کتابخانه ملی به صورت «امانی» استفاده کرد؟

معاون کتابخانه ملی ایران همچنین درباره دلیل میسر نبودن امکان استفاده امانی از منابع موجود در این سازمان - که درخواست برخی از اعضای و پژوهشگران عضو این سازمان بوده است - گفت: کتابخانه‌های ملی در همه جای دنیا اساساً کتاب‌هایشان را امانت نمی‌دهند؛ اما ما از حدود ۱۰ سال قبل، بخشی را به عنوان «کتابخانه عمومی» ایجاد کرده‌ایم که در این قسمت، ما کتاب‌ها را به متقاضیان به صورت امانی تحویل می‌دهیم. این منابع هم معمولاً آثاری است که در ۱۰، ۱۵ سال اخیر منتشر شده‌اند و منابع قدیمی و نسخ خطی، مطلقاً چه به صورت امانی و یا روش‌های دیگر، تحویل هیچکس نخواهد شد.