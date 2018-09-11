به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در دیدار با مدیران عامل بانکها، با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد کنترل و هدایت نقدینگی و جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حضور سران قوا، بر عزم نظام در کنترل نقدینگی و حمایت از سیاست های بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد درآمدهای ارزی کشور تاکید کرد: علیرغم تلاش دولت ترامپ برای قطع درآمدهای ارزی کشور تدابیر مختلفی برای خنثی سازی آن انجام گرفته و بانک مرکزی با قدرت ارز موردنیاز کالاهای ضروری و اساسی و نیز مواد اولیه و کالاهای واسطه ای کارخانجات و نیازهای واقعی مردم را تأمین می کند.

وی با اشاره به اینکه تلاش دولت بر این است که در این جنگ اقتصادی کمترین فشار ممکن به مردم وارد شود، ابراز امیدواری کرد: روند جاری حداقل منجر به اصلاح الگوی مصرف و واردات کشور شود و کشور در مسیر تعمیق تولید ملی و توسعه صادرات قرار گیرد.

در این جلسه بانک های کشور آمادگی خود برای همراهی و کمک به بانک مرکزی در کنترل و مهارنقدینگی و نیز پشتیبانی از فعالین اقتصادی را اعلام کردند و مقرر شد در کنترل بازار ارز نیز با سیاست های بانک مرکزی همراهی نمایند.