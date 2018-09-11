به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپانیوز،‌ با توجه به هماهنگی انجام شده با گروه صنعتی ایران خودرو مبنی بر ارسال لیست اسامی افرادی که در طرح پیش فروش خودرو گروه سایپا شرکت و موفق به ثبت نام شده اند به منظور جلوگیری از دلالی و سفته بازی و فروش محصولات به مصرف کننده واقعی، این اسامی از سوی گروه سایپا آماده و تحویل گروه صنعتی ایران خودرو شده است.

با توجه به استقبال بسیار خوب از طرح پیش فروش ۵۰ هزار دستگاه از محصولات سایپا و به دلیل تطبیق شرایط اعلام شده در این طرح با خریداران محصولات، این اقدام زمان بر بوده و سایپا پس از بررسی شرایط ثبت نام کنندگان با شرایط اعلامی در طرح، لیست نهایی ثبت نامی را آماده و به گروه صنعتی ایران خودرو تحویل داده است.

گقتنی است در این طرح تعداد ۵۰ هزار نفر ثبت نام شده اند که از این تعداد ۴۴ درصد افراد از طریق رایانه، ۵۴ درصد از طریق تلفن همراه هوشمند و ۲ درصد از طریق تبلت وارد سایت ثبت نام گروه سایپا شده اند.