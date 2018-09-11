حمید فرهمند بروجنی، پژوهشگر و مترجم درباره تازه‌ترین کتاب‌های خود به خبرنگار مهر گفت: «گلگشتی در باغ مصفای حجاری: نقش و نویسندهای سنگ مزارهای تخت فولاد اصفهان» تالیف مشترک من و الهام حاج‌دایی است که به زودی از سوی انتشارات مرکز اصفهان شناسی در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

وی افزود: تخت فولاد از جمله مشهورترین گورستان‌ها در جهان اسلام است که چهره‌های مهم علمی و فرهنگی در آن مدفون شده‌اند. سنگ مزارهای این گورستان ویژگی‌های خاصی دارند و هرکدام از نظر هنری شاخص هستند. متاسفانه این سنگ مزارها اکنون در وضعیت مناسبی قرار ندارند و ثبت آنها در کتاب و پژوهش درباره‌شان می‌تواند به حفظ یک میراث فرهنگی مهم کمک کند.

فرهمند بروجنی ادامه داد: دیگر کتاب در نوبت نشر من «زینت هنر اصفهان» نام دارد که درباره هنر خاندان امامی است. این کتاب سه فصل دارد. فصل نخست درباره خاندان امامی، فصل دوم درباره مرحوم حاج میرزا آقا امامی و فصل سوم درباره زینت السادات امامی است. میرزا آقا امامی در گذشته در سال ۱۳۳۴ از جمله مشهورترین هنرمندان هنرهای سنتی مینیاتور، تذهیب، تشعیر و هنر جلدسازی بود. زینت السادات امامی نیز دختر حاج میرزا آقا و از هنرمندان پیشکسوت هنر سوخت است. آثار این پدر و فرزند هنرمند شهرت جهانی دارند.

این عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان درباره دیگر کتاب‌های در نوبت نشر خود نیز اشاره کرد: «۳۰۳ سمیرمی» نیز دیگر کتاب در نوبت نشر من است که امیدوارم تا پایان امسال روانه بازار نشر شود. این کتاب زندگینامه، تحلیل و نمونه‌های آثار محمدباقر نقاش‌باشی سمیرمی است. نقاش باشی سمیرمی از مشهورترین هنرمندان هنرهای تجسمی دوران پایانی هنر قاجاریه است که پس از وفات در تکیه سادات بهشتی تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد. با وجود اهمیت و تاثیر این هنرمند اما پژوهش‌های چندانی درباره او منتشر نشده است.

مترجم کتاب «دانشنامه خطوط اسلامی» در پایان گفت: کتابی نیز درباره هنرمندان معاصر و در قید حیات اصفهان کار کرده‌ام که در نوبت نشر قرار دارد. هنرمندان مهمی در حوزه هنرهای سنتی در اصفهان حضور دارند و به تولید هنری مشغولند، اما کار خاصی در معرفی آنها به جامعه ایران انجام نشده است. من در این کتاب ضمن نگارش زندگینامه و همچنین شیوه تولید این هنرمندان به عکاسی از نفیس‌ترین آثار آنها نیز پرداخته و در کتاب درج کرده‌ام. این کتاب می‌تواند دانشنامه خوبی در معرفی و ارائه نمونه آثار هنرمندان در قید حیات اصفهان باشد. فعلا از بیان عنوان این کتاب معذورم، چرا که قرار است در روز رونمایی برنامه ویژه‌ای که با عنوان کتاب مرتبط است، اجرا شود.

درباره نویسنده

حمید فرهمند بروجنی، مترجم و محقق هنری، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان و مدیر انتشارات گلدسته است.

«دانشنامه خطوط اسلامی» نوشته ناجی زین الدین، «فرهنگ رنگدانه‌های هنری» نوشته رادرفورد جتتنز و جورج استات، «چسب‌ها و جلاهای طبیعی» نوشته ال. کلینر، «شیوه نگرش به تابلوهای نقاشی» نوشته داوسن‌ویلیام کار و کینگ لئوناردویلیام، «دختری که عاشق اسب‌های وحشی بود» نوشته پاول گویل و «آفت‌های حشره‌ای در موزه‌ها» نوشته دیوید پینایجر، از جمله ترجمه‌های منتشر شده فرهمند بروجنی است.

«زیباشناخت مرمت نقاشی»، «نگارستان ادیب» و «آمیرزا و نصفی جهون»، «موزه‌های شهر اصفهان» نیز از جمله تالیفات منتشر شده فرهمند بروجنی است.