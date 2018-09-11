۱۰ اتهام اول کشور/ مطالبه مهریه پنجمین خواسته قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری در جمع خبرنگاران به تشریح ۱۰ عنوان اتهامی اول کشور پرداخت و گفت: سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی و توهین به اشخاص عادی سه عنوان اتهامی اول در کشور هستند.

وی افزود: ایراد صدمه بدنی ناشی از تصادفات بدنی، تهدید و تخریب در رتبه های بعدی قرار دارد.

معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: کلاهبرداری، رانندگی بدون مجوز، خیانت در امانت و نگهداری و مالکیت مواد مخدر در رتبه های بعدی قرار دارند.

به گفته شهریاری، روند ۱۰ عنوان اتهامی تغییری نسبت به سال ۹۵ نداشته است.

وی در خصوص ۱۰ خواسته قضایی اول کشور هم گفت: مطالبه وجه بابت امور مختلف، مطالبه وجه چک و اعسار از محکوم به سه درخواست قضایی اول در کشور محسوب می شوند.

شهریاری با بیان اینکه طلاق توافقی چهارمین دادخواست قضایی محسوب می شود، گفت: در رتبه بعدی مطالبه مهریه، مطالبه خسارت و الزام به تمکین وجود دارد.

وی افزود: درخواست اجرای حل اختلاف مربوط به کارگر و کارفرما، طلاق به درخواست زوجه و الزام به تنظیم سند به ترتیب رتبه های هشتم تا دهم این لیست را به خود اختصاص داده اند.

شهریاری در خصوص افزایش یا کاهش مطالبه مهریه در کشور توضیح داد: تا پایان سال ۹۶ در مقایسه با سال گذشته کاهشی را شاهد بودیم اما امسال و با توجه به مشکلات و نوسانات اقتصادی اخیر شاهد افزایش محکومان ناشی از ناتوانی در پرداخت مهریه بوده ایم.