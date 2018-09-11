۵ میلیون ایرانی دیابت دارند/۵۰ درصد مبتلایان خبر ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مریم حضرتی، گفت: براساس مطالعات مختلف در حال حاضر حدود پنج میلیون نفر در کشورمان مبتلا به دیابت هستند که نیمی از آنها از بیماری خود بی اطلاعند و این رقم در حال افزایش است.

وی با بیان اینکه تغییر سیمای سلامت به سبب افزایش میانه سنی جمعیت، تغییر الگوی مصرف، شیوع رفتارهای خطرزا، رشد سریع شهرنشینی، کوچک شدن جوامع، جهانی شدن عوامل خطرزا و انتقال سریع این عوامل به جوامع سراسر دنیا اتفاق افتاده است، اظهارکرد: کشورهای در حال توسعه زیان دیدگان عمده بیماری های غیر واگیر هستند، زیرا در حالی که درگیر بیماری های واگیر هستند باید همزمان با بیماری های مزمن و غیرواگیر، که نیاز به مراقبت طولانی دارند، نیز مبارزه کنند.

حضرتی با بیان اینکه بیماری های غیرواگیر مزمن هزینه های سرسام آور مستقیم و غیرمستقیم را بر سیستم بهداشت تحمیل می کنند، افزود: دیابت یکی از شایع ترین بیماری های غیرواگیر در جهان است. این بیماری پنجمین علت مرگ در کشورهای توسعه یافته است.

وی تصریح کرد: تعداد مبتلایان به دیابت در سال۲۰۱۴ تقریبا ۴۰۰ میلیون نفر بوده و پیش بینی می شود این تعداد تا سال ۲۰۳۵ به بیش از ۵۹۲ میلیون نفر برسد.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: تعداد مبتلایان به دیابت در همه کشورهای جهان در حال افزایش است و ۸۰ درصد بیماران در کشورهای در حال توسعه و متوسط زندگی می کنند و بخش اعظم مبتلایان به دیابت در سنین ۴۰ تا ۵۹ سال هستند.

حضرتی با بیان اینکه نیمی از مبتلایان به دیابت در حدود ۱۷۵ میلیون نفر از بیماری خود بی خبرند، افزود: دیابت عامل پنج میلیون مرگ در سال ۲۰۱۳ بود و هزینه های بهداشتی درمانی ناشی از دیابت در سال ۲۰۱۳ حداقل ۵۴۸ میلیارد دلار بوده و سالانه ۷۹ هزار کودک در جهان مبتلا به دیابت می شوند.

وی گفت: بر اساس مطالعات مختلف در حال حاضر حدود پنج میلیون نفر در کشورمان مبتلا به دیابت هستند که نیمی از آنها از بیماری خود اطلاع ندارند و این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده تا سال ۲۰۳۵ تعداد مبتلایان به دیابت در ایران به۶.۵ میلیون نفر افزایش می یابد. اما با توجه به تغییر برآوردهای سال های اخیر این سازمان، انتظار می رود تعداد بیماران دیابتی در کشورمان تا دو دهه دیگر بیشتر از این رقم باشد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت تصریح کرد: مطالعات نشان داده اند که مداخلات روش زندگی می تواند بروز دیابت را حداقل ۱۱ سال به تاخیر بیندازد و حتی در ۲۰ درصد موارد بروز آن را منتفی کند، که کلینیک های پرستاری خود مراقبتی دیابت با این هدف راه اندازی می شوند.