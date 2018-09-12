ابوالحسن گنخکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مهمترین هدف تشکیل خانه جوان رشد اجتماعی و مسئولیت‌پذیری جوانان است، اظهار داشت: برای دستیابی به این اهداف، خانه‌های جوان با رویکرد فعالیت به عنوان مراکز رشد و توسعه اجتماعی و فرهنگی در حوزه جوانان تجهیز و توسعه می‌یابند.

وی در مورد مسئولیت‎پذیری جوانان، گفت: منظور از مسئولیت‎پذیری جوانان این است که پس از آموزش، جوانان بتوانند در جامعه اظهارنظر کنند، ایفای نقش داشته باشند، انتقاد سازنده کنند، مهارت اجتماعی و روحیه گروه گرایی جوانان تقویت پیدا کند.

گنخکی در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف تشکیل خانه جوانان گسترش حس همکاری و مشارکت جوانان است.

بخشدار آبدان ضمن تقدیر از پیگیری‌های رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دیر و مساعدت معاون امور فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان، ابراز امیدواری کرد در آینده ای نزدیک فعالیت خانه جوان در بخش آبدان آغاز شود.