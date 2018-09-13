به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته امر به معروف و نهی از منکر نشست بصیرتی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر به همراه زیارت عاشورا صبح روز پنجشنبه در تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام مهدی جو در این مراسم گفت: باید گستره دید خود را در محرم افزایش دهیم و از این کانون عرفان دینی، محبت و آموزشی بهره مند شویم.

وی بیان کرد: محرم فرصتی است تا با تریبت دینی آشنا شویم و فرزندان خود را حسینی تربیت کنیم تا فرایض دینی زنده بماند.

مهدی جو تصریح کرد: سومین روز ماه محرم فرصتی است تا در هفته امر به معروف و نهی از منکر به فلسفه این فریضه الهی بیشتر اندیشه کنیم و ترویج آن را در جامعه اسلامی جدی بگیریم.

امر به معروف موجب پویایی جامعه می شود

این مبلغ دینی بیان کرد: اگر در جامعه امر به معروف و نهی از منکر به فراموشی سپرده شود باید منتظر آسیب های جدی تری در جامعه باشیم.

وی اضافه کرد: روشهای تربیتی والدین گاهی از روی محبت در مسیری خارج از چارچوب های تربیتی صورت می گیرد اما اگر محبت حاصل سلیقه باشد ناشی از محبت جزیی است و نتیجه دراز مدت نمی دهد اما اگر عشق عمیق باشد نتیجه بخش است.

مهدی جو یادآورشد: کسی که امر به معروف و نهی از منکر نمی کند به رکود و سستی و رخوت دچار می شود و مهمترین تاثیر امر به معروف و نهی از منکر سرزندگی و شادابی جامعه است.

وی اضافه کرد: شریان حیات جامعه در گرو امر به معروف و نهی از منکر است و باید همیشه در جامعه جاری و ساری باشد.

مهدی جو اظهارداشت: بزرگتربن اثر وجودی انسان در عالم، امر به معروف و نهی از منکر است و انسان مصلح برای حفظ گستره صالح بودن خود باید با ترویج امور نیک و خوب آن را حفظ کند.

حجت الاسلام مهدی جو تصریح کرد: کسانی که به نام آزادی می خواهند امر به معروف را زیر سوال ببرند در مسیر خطا می روند و باید هوشیار باشیم و نگذاریم این فریضه الهی که می تواند سلامت روانی و معنوی جامعه را تضمین کند به فراموشی سپرده شود.

وی بیان کرد: امر به معروف باید از روی عشق و آگاهی باشد تا تاثیرگذاری آن بیشتر شود.

رهجو گفت: امام حسین(ع) زیاد هزینه زیادی داد تا این فریضه الهی باقی بماند و رایج شود و تقدیم علی اکبر و علی اصغر در راه این فریضه بود.

در ادامه به مناسبت سومین روز ماه محرم که بنام حضرت رقیه نامیده شده، مداحی و سوگواری شد.