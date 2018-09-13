هوای اصفهان خنک می شود

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی پایدار تا اواخر هفته است.

وی بیان داشت: بر این اساس در اکثر مناطق آسمانی صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد پیش‌بینی ‌می‌شود.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: در اواخر هفته در مناطق شمال شرقی وزش باد نسبتاً شدید خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه دمای هوا امروز یک تا دو درجه کاهش خواهد داشت، افزود: اواخر هفته هوای صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد برای اصفهان پیش بینی شده است.

علی عسگریان گفت: به غیر از خوانسار و سمیرم دمای هوای در مابقی شهرستان های اصفهان از ۳۰ درجه سانتیگراد به بالا گزارش شده است.