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۲۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:

هوای اصفهان خنک می شود

هوای اصفهان خنک می شود

اصفهان- کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: هوای اصفهان رو به خنکی می رود و دما تا دو درجه کاهش می یابد.

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی پایدار تا اواخر هفته است.

وی بیان داشت: بر این اساس در اکثر مناطق آسمانی صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد پیش‌بینی ‌می‌شود.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: در اواخر هفته در مناطق شمال شرقی وزش باد نسبتاً شدید خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه دمای هوا امروز یک تا دو درجه کاهش خواهد داشت، افزود: اواخر هفته هوای صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد برای اصفهان پیش بینی شده است.

علی عسگریان گفت: به غیر از خوانسار و سمیرم دمای هوای در مابقی شهرستان های اصفهان از ۳۰ درجه سانتیگراد به بالا گزارش شده است.

کد مطلب 4402142

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