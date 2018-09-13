به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ولی‌الله مرادی گفت: همزمان با راه‌اندازی سامانه جدید رسیدگی به شکایات مردمی (۱۹۵) مبتنی بر مکان نمای جغرافیائی، به منظور ایجاد دسترسی بیشتر و شرایط آسانتر برای ثبت و پیگیری شکایتهای مردم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، صندوق پستی ۱۹۵ در شبکه پست جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه این امکان برای دریافت شکایات مکتوب از سراسر کشور پیش‌بینی شده، عنوان کرد: از این پس تمامی مشترکان سرویسهای ارتباطی و فناوری اطلاعات می‌توانند شکایت خود را با درج موضوع شکایت، شرح کامل مشکل، اعلام عنوان اپراتور یا ارائه‌کننده خدمات، شماره تلفن همراه، ثابت و آدرس فرستنده به منظور انعکاس پاسخ نهایی از طریق صندوق پستی ۱۹۵ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ارسال کنند.

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات رگولاتوری تاکید کرد: پیش‌بینی‌های لازم برای بررسی، رسیدگی و پاسخگوئی به شکایات ارسالی در سریع‌ترین زمان انجام شده است.