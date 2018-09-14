به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در آمریکا به رسانه ها گفت که شرکتهای آمریکایی که با روسیه روابط تجاری دارند، بابت تحریمهایی که دولت واشنگتن به بهانه مسمومیت شیمیایی «سکریپال ها»-جاسوس دوجانبه روس تبار و دخترش- علیه مسکو وضع می کند، متضرر خواهند شد.

آنتونوف در ادامه گفت: «حدود ۳۰۰۰ شرکت [آمریکایی] با ارزشی بالغ بر ۷۵ میلیارد دلار با روسیه کار می کنند. آنها نمی خواهند [تجارت با] روسیه را متوقف سازند».

این سفیر روسیه در آمریکا همچنین خاطرنشان کرد که این تحریمها حضور تجاری آمریکا در روسیه را به نفع سایر کشورها تضعیف می کند.

گفتنی است که دولت انگلیس ادعا می کند که مسمومیت شیمیایی «سرگئی سکریپال» جاسوس دوجانبه روس‌تبار و دخترش در شهر «سالزبری» این کشور توسط دو مأمور اطلاعاتی روسیه و با تایید مقامات بلندپایه کرملین صورت گرفته است. این در حالی است که مسکو هرگونه اتهام دست داشتن در این حمله را رد کرده است.