بازیگر سریال «پرونده های ایکس» درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پیتر دونات که شاید بیشتر برای حضورش در سریال «پرونده های ایکس» شناخته می شود روز دوشنبه ۱۰ سپتامبر در خانه اش در کالیفرنیا درگذشت. ماریا همسر این بازیگر در گفتگو با نیویورک تایمز بیماری دیابت را علت مرگ او عنوان کرد.

دونات به عنوان بازیگر تئاتر طی چندین سال نقش های مشهوری چون سیرانو دو برژراک، پروسپرو، شایلاک، شاه لیر و هادریان هفتم را ایفا کرده بود.

او همچنین به عنوان بازیگر مهمان در سریال های متعددی چون «اف‌بی‌آی»، «هاوایی فایو-زیرو»، «مانیکس» و «مک میلان و همسرش» بازی کرد.

مهم ترین حضور دونات در سینما در فیلم «پدرخوانده ۲» در نقش یک وکیل در سکانس های دادگاه شخصیت مایکل کورلئونه است. فرانسیس فورد کاپولا کارگردان افسانه ای سینما که در ابتدا قصد داشت در قسمت اول «پدرخوانده» نقش تام هیگن وکیل خانواده کورلئونه را به پیتر دونات بدهد؛ نقشی که سرانجام به رابرت دووال رسید، تصمیم گرفت در قسمت دوم از این بازیگر در نقش کوتاهی استفاده کند. دونات همچنین در نقش اوتو کرنر در فیلم «تاکر: مردی در رویاهای خود» محصول۱۹۸۰ ساخته فرانسیس فورد کاپولا نیز بازی کرد.

این بازیگر کانادایی که در کنتویل ایالت نوا اسکوشیا کانادا در سال ۱۹۲۸ به دنیا آمده بود با توجه به حرفه رابرت دونات عموی نامدار و برنده جایزه اسکارش-بازیگر فیلم «خداحافظ آقای چیپس»-به سینما کشانده شد. او کارش را با تئاتر آغاز کرد و پیش از آن که نخستین حضورش در برادوی را با تئاتر «جنتلمن اول» تجربه کند در چند کار تلویزیونی حضور یافته بود.