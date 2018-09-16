«ما توانستیم» شعار امسال هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس امروز ۲۵ شهریور ماه با حضور سردار سرتیپ بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و رئیس ستاد مرکزی مراسم بزرگداشت دفاع مقدس در مرکز راهیان نور برگزار شد.

سردار کارگر ضمن عرض تسلیت ایام ماه محرم گفت: دوران دفاع مقدس نورانی‌ترین دوران تاریخ ایران عزیز است. ما در دفاع مقدس درس عزت و شهامت را یاد گرفتیم و در مقابل ستمگران با دست خالی ایستادگی کردیم. ما در دفاع مقدس تحقق مولفه‌های قرآن را دیدیم و جهانیان عظمت ملت ایران را دیدند و در مقابل آنان تعظیم کردند.

او با اشاره به این‌که شهدای گمنام ذخایر ملی هستند، بیان کرد: با توجه به تشییع ۱۳۵ شهدای گمنام در هفته گذشته مفتخریم که شهدای عزیزمان در کشور تشییع می‌شوند و امیدواریم آنان بتوانند به ما در امورات زندگی کمک کنند. همچنین قرار است موزه دفاع مقدس مزار شهید حججی در نجف‌آباد برای بازدید عموم مردم ایجاد شود.

سردار کارگر ادامه داد: شعار امسال هفته دفاع مقدس «ما توانستیم» است که با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری این شعار انتخاب شده است، همچنین برنامه‌های هفته دفاع مقدس برگزاری رژه نیروهای مسلح در ۳۱ استان کشور و به صورت ویژه در استان تهران و بندرعباس در ۳۱ شهریورماه، حضور ۲ هزار راوی در هیئت‌ها، مدارس و مساجد برای خاطره گویی، ۵۰۰ نمایشگاه در مورد دفاع مقدس در حوزه فرهنگ، هنر، کتاب و عکس، ۶۰ مسابقه فرهنگی- هنری، ورزشی توسط سازمان‌های مختلف، برگزاری ۶۰۰ یادواره شهدا توسط سازمان های بسیج در سراسر کشور ، رونمایی ۱۸۵ کتاب دفاع مقدس، مراسم تجلیل از خانواده شهدا، شرکت بسیجیان به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب توسط بنیاد حفظ آثار و نشر، بازسازی عملیات دفاع مقدس در برخی استان‌ها، مراسم آبروی کوچه‌ها که در مورد خانواده های معظم شهدا است، برگزار خواهد شد.

در اختیار قرار دادن اسناد دفاع مقدس به نخبگان و دانشجویان

به گفته او، همچنین در هفته دفاع مقدس، اعزام گروه‌های محرومیت‌زدایی به مناطق محروم و تیم پزشکی به این مناطق، همایش پیاده روی خانواده، فضاسازی تبلیغاتی و محیط شهری توسط شهرداری ، آماده‌سازی ۱۵ موزه دفاع مقدس برای بازدید رایگان، برگزاری کرسی آزاداندیشی، ۷۸۶۴ دقیقه برنامه از صدا و سیما، ۱۰ هزار و ۷۰ دقیقه شبکه های رادیویی، ۶۸ هزار و ۷۶۳ دقیقه برنامه در مجموع مراکز صدا و سیمای استان‌ها، برگزار می‌شود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس درباره دیگر برنامه‌های دفاع مقدس عنوان کرد: برنامه زن، دفاع مقدس، سبک زندگی جهادی و رونمایی از سردیس زن مبارز دوران انقلاب و دفاع مقدس خانم دباغ صورت می‌گیرد و اختتامیه کارگاه امینه در هفته دفاع مقدس برگزار می شود. همچنین شب‌های شعر، داستان‌خوانی و خاطره، جایزه ادبی یوسف هم در هفته دفاع مقدس انجام می‌شود.

او درباره در اختیار قرار دادن اسناد دفاع مقدس به نخبگان، اظهار کرد: با توجه به تأسیس سازمان اسناد دفاع مقدس قرار شده اسناد این سازمان را برای تحقیق و پژوهش نخبگان و دانشجویان در اختیارشان قرار دهیم.

سردار کارگر درباره برنامه دعوت از پیشکسوتان در هفته دفاع مقدس گفت: هماهنگی و دعوت از پیشکسوتان دفاع مقدس و بیان تاریخ شفاهی دفاع مقدس و علل و انگیزه هجوم دشمن بعثی و ابراز رشادت ملت غیور در دفاع از ارزش‌ها و میهن‌اسلامی و ... در گردهمایی کارکنان سازمان کتابخانه و آرشیو اسناد ملی و بین الصلاتین در هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود.

رونمایی از کتاب‌های سینمایی دفاع مقدس

او درباره رونمایی از کتاب‌های سینمایی توسط سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس، بیان کرد: رونمایی از کتاب‌های «شناخت کارگردانان شاخص دفاع مقدس»، «فرهنگ جامع سینمای دفاع مقدس»، «منشور هنر و سینمای دفاع مقدس»، «فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس» و یک جلد از مجموعه کتاب‌های «چشم و چراغ» در هفته دفاع مقدس برنامه‌ریزی شده است. همچنین مستند ۷ قسمتی برنامه «۴۰ شاهد» با عنوان دفاع عاشورایی، مستند برای شهدای گمنام در صدا و سیما پخش می شود.

به گفته سردار کارگر، اعلام فراخوان سومین جشنواره فانوس در هفته دفاع مقدس، فراخوان فیلم کوتاه دفاع مقدس به صورت بین المللی، نمایشگاه هفته دفاع مقدس در ۱۵ کشور مختلف، برگزاری سالروز شکست حصر آبادان با برپایی نمایشگاه ویژه در آبادان با حضور تمامی یگان ویژه مستقر در جنوب برگزار می‌شود.

برگزاری نشست‌های بصیرتی و روشنگری با موضوع ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی

او درباره دیگر برنامه‌های و همایش‌های ویژه در هفته دفاع مقدس، گفت: برگزاری نشست‌های بصیرتی و روشنگری با موضوع ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی، شرکت بسیجیان در پویش «ما توانستیم» با موضوع دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی، تجلیل از هنرمندان ارزشی و انقلابی عرصه دفاع مقدس، انجام امور فرهنگی و تبلیغی در برگزاری مراسم غبار رویی، عطرافشانی، مزار شهدای دفاع مقدس در روز پنج‌شنبه ۳۰ شهریورماه، برگزاری روزانه مراسم سخنرانی در طول هفته دفاع مقدس در بین الصلاتین ظهر و عصر برای موضوع ها و سرفصل های ابلاغی، پرداختن به نقش فرماندهان شهید و پیشکسوتان دفاع مقدس در حصول پیروزی های بزرگ با بیان خاطرات را در هفته دفاع مقدس خواهیم داشت. همچنین کتاب «همسفران ققنوس»، خاطرات پیشکسوتان صنعت نفت در ۸ سال دفاع مقدس که اخیراً به چاپ رسیده است، انتشار، توزیع و اهداء می‌شود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به برگزاری سی‌امین گردهمایی فرماندهان و ایثارگران پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد و رونمایی از فاز یک پروژه اطلس جنگ جهاد، اظهار کرد: برگزاری همایش گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با حضور نخبگان و فرهنگیان، گلباران مزار شهدای دانش آموز و فرهنگی توسط دانش آموزان و مربیان، نواختن زنگ مهر و مقاومت در آغاز سال تحصیلی با دستان خانواده معزز شهدا و ایثارگران، برگزاری همایش دفاع مقدس با عنوان سرو قامتان ایثار و دفاع، رونمایی از کتاب «لاله های هلال» ویژه ۴۸۹ شهید امدادگر جمعیت هلال احمر، برگزاری گفتمان نقش امام راحل در پیروزی جنگ تحمیلی، نقش و خودسازی جوانان و حمایت جهانی از رژیم صدام در جنگ تحمیلی برگزار خواهد شد.

سردار کارگر با تاکید به رونمایی از ۵۶ پروژه پژوهشی دفاع مقدس، بیان کرد: ما در ۴۰ سال انقلاب اسلامی پیشرفت‌های شگرفتی در کشور داشته‌ایم که این امر باعث عصبانی شدن دشمنان شده است زیرا ما جزء ۱۰ کشور اول هسته‌ای و موشکی دنیا هستیم. عصبانیت دشمنان از کشور ما نشان‌دهنده پیشرفت رو به جلوی ما است.